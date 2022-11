Celtic 4 – 2 Dundee U

Les remplaçants du Celtic Kyogo Furuhashi et Liel Abada ont marqué lors d’une finale spectaculaire pour offrir aux champions de Premiership une victoire 4-2 sur Dundee United.

United semblait pouvoir gagner un point lorsqu’il a égalisé à trois minutes de la fin alors que le centre de Dylan Levitt s’est retrouvé dans le filet. Tony Watt a peut-être eu une légère touche après avoir tenté de jeter un coup d’œil sur une tête.

Cependant, Furuhashi est rentré chez lui après un corner de dernière minute avant qu’Abada ne s’assure que le Celtic ait sept points d’avance avant que les Rangers ne visitent St Johnstone dimanche.

Sead Haksabanovic avait marqué ses deux premiers buts pour le Celtic en première mi-temps de part et d’autre d’un penalty de Steven Fletcher assisté par VAR et les hôtes ont presque dû payer pour ne pas avoir réussi à faire compter la pression au début de la seconde mi-temps lorsque United s’est amélioré dans les 20 dernières minutes. .

Celtic laisser tard

L’équipe d’Ange Postecoglou a de nouveau trouvé le moyen de creuser trois points pour laisser United subir une défaite très différente mais tout aussi douloureuse contre une équipe qui les a battus 9-0 en août.

Une autre raclée semblait être sur les cartes lorsque Haksabanovic a marqué un premier match à la sixième minute. Jota avait déjà raté deux demi-occasions avant de préparer l’international monténégrin pour un tap-in après que l’ailier portugais ait été joué par Reo Hatate.

Sead Haksabanovic célèbre après avoir donné l’avantage au Celtic contre Dundee United





Loin d’ouvrir les vannes, le vent a tourné dans l’autre sens suite à un virage uni. Alexandro Bernabei s’est levé pour dégager la tête mais un joueur visiteur a reçu un coup de tête et la tête de Fletcher a frappé le bras de l’arrière gauche du Celtic derrière son corps alors qu’il était encore en l’air.

L’Argentin n’en savait rien mais, après avoir initialement joué, l’arbitre David Dickinson a pointé l’endroit et a envoyé un carton jaune après s’être rendu sur son moniteur. Fletcher converti.

Le Celtic a mis du temps à se remettre dans la foulée, bien que le gardien de United Mark Birighitti ait fait un excellent arrêt sur une tête de Giorgos Giakoumakis, et il y a eu un autre long retard lorsque VAR Nick Walsh a vérifié un carton rouge potentiel après que Craig Sibbald ait attrapé l’attaquant grec avec une botte haute.

Dickinson n’avait même pas soufflé pour une faute et il n’a pas été appelé à son moniteur.

Anthony Ralston a été refusé par Birighitti avant que le Celtic ne revienne devant à la 34e minute après avoir maintenu la pression après un corner. Le centre de Matt O’Riley est finalement tombé pour Haksabanovic, dont la frappe pour la première fois a été repoussée du poteau par la faible tentative d’arrêt du gardien de United.

Sead Haksabanovic célèbre après avoir marqué contre Dundee United





Le Celtic était bien en tête dans les premières étapes de la seconde mi-temps. Ils se sont approchés le plus près lorsque la tête de David Turnbull semblait destinée au filet après un brillant jeu d’aile de Jota, mais Aziz Behich est revenu pour arrêter le ballon sur la ligne.

Birighitti a effectué deux arrêts d’O’Riley et Giakoumakis a menacé à plusieurs reprises et Turnbull s’est rapproché avec une frappe à longue portée du pied gauche.

Le Celtic a cependant perdu une partie de son élan et les supporters locaux ont commencé à devenir nerveux alors que United s’améliorait en possession. Furuhashi s’est approché avec une tête éblouissante mais le Celtic a rapidement eu un double lâcher à l’approche des 10 dernières minutes.

Les Hoops ont été rattrapés par le coup franc rapide de Levitt qui a mis Glenn Middleton dans le bon canal. Le remplaçant a battu Joe Hart mais Greg Taylor est revenu pour dégager la ligne.

Ryan Edwards s’est levé pour obtenir une tête nette du corner résultant d’Archie Meekison mais le ballon a rebondi sur le poteau.

Le Celtic a intensifié ses efforts pour obtenir une avance plus confortable et James Forrest s’est dirigé contre le dessous de la barre suite à un centre de son compatriote remplaçant Taylor.

Le Celtic a rapidement été stupéfait lorsque United a égalisé via Levitt, mais ils ont répondu avec insistance. Birighitti a fait un bon arrêt de Moritz Jenz mais a été rapidement battu par la tête de Furuhashi après que Ralston ait tapé sur le corner d’O’Riley.

Abada a rapidement dévalé l’aile droite avant de frapper Birighitti et son but a été compté après un contrôle VAR pour hors-jeu.

Postecoglou : Mes joueurs n’abandonnent jamais

Ange Postecoglou dit que le Celtic a montré son caractère lors de la spectaculaire victoire 4-2 sur Dundee United



L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou a salué le caractère de ses joueurs :

“Je pense que les gens réalisent maintenant que ces choses n’arrivent pas par hasard. Nous l’avons fait chaque fois que nous en avions besoin, et je dois remercier les joueurs – ils n’abandonnent pas.

“Oserais-je dire qu’ils ne s’arrêtent pas et c’est quelque chose que nous leur avons inculqué dès le premier jour et ils l’ont adopté. Pour eux, il n’y a pas de cause perdue.

“C’est 2-2 et vous regardez l’horloge, mais il n’y avait aucun doute dans notre esprit que nous allions aller là-bas et marquer les buts dont nous avions besoin.

“Et crédit aux joueurs. Ils l’ont fait. Cela fait partie de cette équipe. Cela fait partie de leur ADN, ils continueront jusqu’à la dernière minute quel que soit le score. Il n’y a pas un match que nous jouons où nous ne le faisons pas. aller jusqu’à la dernière minute.”

Et après?

celtique visite Motherwell le mercredi à 19h45 avant l’animation Comté de Ross lors de leur dernier match avant la Coupe du monde le samedi 12 novembre à 15h.

Dundee United héberger Kilmarnock le mercredi à la même heure, puis dirigez-vous vers Aberdeen trois jours plus tard; coup d’envoi 18h.