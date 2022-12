Celtic 4 – 1 St J’stone

Le Celtic a restauré son avance de neuf points au sommet de la Premiership écossaise avec une confortable victoire 4-1 sur St Johnstone la veille de Noël.

Reo Hatate (14, 52) et Kyogo Furuhashi (18, 40) ont marqué deux buts chacun avant que Jay Wright (67) n’en récupère un pour les visiteurs alors que le Celtic a présenté une démonstration dominante pour répondre à la victoire 1-0 des Rangers sur le comté de Ross. Vendredi soir.

Il y a eu plus de critiques pour VAR car le deuxième but de Hatate et le quatrième du Celtic, qui a été initialement déclaré hors-jeu, ont pris près de trois minutes aux officiels pour délibérer, même s’il semblait clairement en jeu.

La technologie a ensuite joué un rôle dans l’expulsion du remplaçant du Celtic David Turnbull dans les arrêts de jeu après avoir touché la tête du gardien de but de St Johnstone, Remi Matthews, avec une botte haute.

Reo Hatate du Celtic célèbre son 4-0 avec Callum McGregor contre St Johnstone





Le Celtic s’est placé dans une position dominante dans le tableau avec sa 11e victoire consécutive en championnat devant l’Old Firm le 2 janvier, en direct sur Ciel Sports Footballalors qu’ils cherchent à défendre leur couronne.

Comment le Celtic a remporté une victoire précoce à Noël

Kyogo Furuhashi du Celtic célèbre le score pour porter le score à 3-0 contre St Johnstone





Le Celtic s’est rapproché à deux reprises dans les 10 premières minutes avec une tête à bout portant de Kyogo refusée par le gardien de St Johnstone Matthews et Matt O’Riley manquant la cible de l’intérieur de la surface après une passe de Callum McGregor.

La pression des hôtes s’est rapidement manifestée lorsque Hatate a renvoyé le Celtic en tête après 14 minutes avec une frappe déviée qui a surpris Matthews à son poteau proche. En quatre minutes, Kyogo a doublé l’avance du Celtic d’un coup sec dans la surface de réparation.

Nouvelles de l’équipe Le patron du Celtic a effectué trois changements après la victoire 2-1 de mercredi sur Livingston.

Avec Anthony Ralston blessé et Josip Juranovic non revenu de la Coupe du monde, Reo Hatate a remplacé l’arrière droit.

Aaron Mooy est revenu dans la formation de départ alors que James Forrest et Diazen Maeda ont remplacé Liel Abada et Jota.

Kyogo est réapparu de près juste avant la pause alors qu’il arrivait à la fin du centre bas de James Forrest pour porter le score à 3-0. Il a maintenant marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs.

VAR a de nouveau occupé le devant de la scène en Écosse alors que le deuxième de Hatate a été exclu à tort pour hors-jeu à la suite d’un mouvement habile du Celtic qui a culminé avec un film soigné de McGregor pour mettre en place le milieu de terrain japonais. Il a fallu plus de deux minutes aux officiels vérifiant le but pour décider de ce qui semblait être une décision simple.

Hatate remplaçait à l'arrière droit avec le Croate Josip Juranovic non revenu de la Coupe du monde et Anthony Ralston blessé, mais le milieu de terrain a quand même réussi à égaler son total de buts pour toute la saison.

Le gardien du Celtic Joe Hart a fait de son mieux pour garder une feuille blanche, réalisant deux arrêts en succession rapide à bout portant, avant que Wright n’en récupère un à la 67e minute pour St Johnstone, qui occupe la cinquième place du tableau.

Lors d’un après-midi par ailleurs parfait pour le Celtic, il y a eu un revers tardif lorsque Turnbull a été expulsé 15 minutes après sa sortie du banc pour une botte haute imprudente sur le gardien Matthews de St Johnstone.

Le VAR a conseillé à Kevin Clancy de se rendre sur son moniteur pour examiner l’incident et il a ensuite produit un carton rouge, ce qui signifie que le milieu de terrain manquera le match Old Firm contre les Rangers le 2 janvier.

Et après?

Le Celtic revient en Premiership écossaise le 28 décembre à Hibernian, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi 20h.

St Johnstone est à la maison contre Hearts le même soir. Ce match débutera à 19h45.