Celtic 2 – 1 Livingston

Le Celtic a rétabli son avance de neuf points au sommet de la Premiership écossaise avec une victoire 2-1 sur Livingston.

L’équipe d’Ange Postecoglou a dominé les débats à Parkhead alors qu’un but contre son camp d’Ayo Obileye et un excellent but d’équipe terminé par Kyogo leur ont donné le contrôle, avant que Nicky Devlin ne retire une consolation improbable quelques minutes avant la mi-temps.

Kyogo a terminé un brillant mouvement d’équipe pour les hôtes





Liel Abada avait un troisième exclu controversé pour hors-jeu en seconde période, mais cela n’avait pas d’importance car le Celtic a retrouvé son avantage en tête du classement avec une 11e victoire consécutive en championnat.

Le résultat signifie que l’équipe de Postecoglou est maintenant mathématiquement assurée de participer au derby Old Firm aux Rangers le 2 janvier, en direct sur Sky Sports, en haut du tableau.

Comment le Celtic a remporté 11 victoires de suite

Le Celtic a commencé le match en force avec bon nombre de ses attaques émanant de son avenue d’attaque droite occupée par Abada – le seul changement apporté par Postecoglou depuis la victoire du week-end sur Aberdeen.

Tout d’abord, le centre bas d’Anthony Ralston a causé des ravages dans la surface de réparation de Livingston et la balle perdue est tombée sur Kyogo, qui a tiré à côté dans le virage.

Alors que le Celtic continuait de montrer sa domination, Obileye a été averti du potentiel d’un but contre son camp alors qu’il se dirigeait sur un coup franc du Celtic vers le toit du filet des visiteurs, mais le gardien de but Ivan Konovalov a réussi à le faire basculer.

Ayo Obileye a marqué un but contre son camp tôt pour Livingston





L’effort râpeux de Ralston a survolé le coin le plus éloigné et Reo Hatate a mis un autre bon effort à côté du poteau proche de Konovalov – mais il n’a pas fallu longtemps pour que les champions prennent la tête.

Le centre d’Abada venant de la droite a malheureusement été placé haut dans ses filets par Obileye, qui n’a subi aucune pression, et c’était le moins mérité de l’équipe de Postecoglou.

Le Celtic est allé à la recherche de plus alors qu’Abada glissait à Kyogo mais Konovalov s’est précipité hors de sa ligne pour le nier à bout portant. Le gardien de Livingston a été contraint à des circonstances similaires pour refuser Hatate quelques instants plus tard, cette fois sur la gauche du Celtic.

Livingston cherchait à s’accrocher, le Celtic les a coupés pendant une seconde alors que le chronomètre marquait le temps d’arrêt de la première mi-temps. Ralston a ouvert la défense des visiteurs avec un ballon en profondeur vers Abada, qui a traversé pour Kyogo pour rentrer à bout portant.

Nicky Devlin a retiré un but pour Livingston après la frappe de Kyogo





Il était encore temps, cependant, pour Livingston d’en retirer un alors que Devlin se glissait au but et il venait de toucher le ballon au-delà de Joe Hart, auparavant tranquille, lors de la première attaque des visiteurs du match.

Livingston a réapparu en deuxième période avec des intentions offensives alors que Cristian Montano a mis une bonne chance à côté du poteau proche de Hart lorsqu’il a été trouvé dans l’espace sur la gauche.

Les visiteurs se sont à nouveau rapprochés juste après l’heure de jeu, Stephen Kelly testant les paumes de Hart avec un effort cinglant à distance – le gardien du Celtic a maladroitement repoussé le tir.

Abada avait un but pour lui-même exclu par VAR





Il y avait du temps pour la controverse VAR alors que la passe en avant de Callum McGregor se dirigeait vers son but par le remplaçant Martin Boyes, avec Abada – debout dans une position de hors-jeu – courant et marquant sur la chance.

L’arbitre Euan Anderson a été envoyé au moniteur et a exclu le but, à la consternation de beaucoup à l’intérieur de Parkhead.

Aaron Mooy, Abada et Sead Haksabanovic sont tous passés près d’un troisième Celtic en fin de match, mais à l’exception de quelques moments de nervosité en sept minutes de temps d’arrêt, les champions ont tenu le coup pour une 11e victoire consécutive en championnat.

Postecoglou : Ce n’était pas notre meilleure performance

Le manager du Celtic Ange Postecoglou s’adressant à Sky Sports News :

“Ce n’était pas notre meilleure performance. La première mi-temps, nous l’avons bien contrôlée, je suis juste déçu que nous n’ayons pas eu assez de chiffres dans la surface et que nous n’ayons pas capitalisé sur ces zones. À 2-0, concéder un but comme nous l’avons fait, c’était un soft aujourd’hui après si longtemps sans encaisser de buts soft. Donc c’était décevant.

“Nous devons être meilleurs dans la surface, c’étaient des opportunités de qualité. Ce n’est pas facile quand l’opposition est campée là-dedans pour trouver de l’espace, mais nous le faisons et nous n’avons pas assez de monde à la fin. Les joueurs ont s’en éloigne un peu et nous devons le souligner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ange Postecoglou revient sur la victoire 2-1 du Celtic sur Livingston qui place son équipe à neuf points d'avance en tête de la Premiership écossaise.



“Abada est bon. C’est un joueur tellement positif et qui cause constamment des problèmes à l’opposition. Il y a eu quelques fois où il aurait pu finir par finir.

“Je ne vais pas demander [an explanation about the third goal]. Je ne vais pas continuer à parler de VAR et des intrusions dans le jeu. C’est celui où il n’a pas besoin d’aller au moniteur.

“Espérons que Ralston n’est pas trop mauvais, il était dans les guerres pour être juste. Il a reçu un coup à la cheville, un coup au nez, puis son dos s’est grippé.

“J’ai senti qu’il nous fallait un peu de rythme et de cohésion [with just the one change for the line-up] mais avec le court délai et un autre match dans trois, quatre jours, nous chercherons à apporter des changements. Mais il y a d’autres joueurs qui méritent leur chance.”

Martindale : Je ne peux pas me plaindre du résultat, mais je suis fier

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Martindale admet que le Celtic méritait de s'imposer face à son équipe de Livingston en Premiership écossaise.



Le manager de Livingston, David Martindale, s’adressant à Sky Sports News :

“J’ai été déçu par les deux buts que nous avons donnés. Je savais que c’était l’un de leurs points forts et nous y avons travaillé en milieu de semaine. Nous avons trop de larges zones. Le premier but est une légère déviation sur le croix et la seconde, nous devons mieux gérer la zone avant.

“Nous avons marqué nous-mêmes un but décent et avons obtenu plus d’informations sur les garçons à la mi-temps et nous étions plus à l’avant-garde en seconde période. Nous avons eu une petite opportunité dans le match et ils faisaient de mauvaises erreurs afin que nous puissions aller plus haut Nous avons eu une période de 10-15 minutes après la deuxième période, puis Ange et moi avons fait quelques changements et nous ne pouvons pas revenir dans le match.

Abada est interpellé par Cristian Montano





“J’étais vraiment fier des garçons, ils ont respecté le plan de match. D’autres équipes jouent un bloc bas et se font battre quatre ou cinq. Ivan n’était pas vraiment occupé. Dans le bloc bas, il faut avoir de la discipline et les garçons avaient À part les deux buts, je suis vraiment fier.

“C’est tout à l’honneur des joueurs – je ne dis pas que nous aurions dû avoir trois points ou un point. Le Celtic domine le match. Nous avons toujours été dans le match.

“Je suis vraiment content pour les garçons. Les gens parlent de garer le bus mais nous étions toujours dedans. Nous aurions pu faire un peu mieux avec le compteur à quelques reprises. Mais le Celtic a récolté les trois points et je peux ‘ Je ne m’en plains pas.”

Et après?

celtiqueLe prochain match de Scottish Premiership aura lieu à domicile contre Saint-Johnstone la veille de Noël. Coup d’envoi 12h30.

Livingstone sont également en action ce jour-là, loin de Hibernian. Ce match commence à 14h.