Celtic 1 – 2 Latium

Le Celtic a souffert du chagrin de la Ligue des champions alors que la tête de Pedro dans le temps additionnel a permis à la Lazio de remporter une victoire 2-1 à Parkhead.

Le premier but de Kyogo Furuhashi dans le tournoi a rendu les fans des Hoops fous dès le début alors qu’il tirait sur une passe brillante de Matt O’Riley.

La défense locale s’est cependant éteinte pour permettre à Matias Vicino de forcer le ballon au-delà de la ligne pour égaliser avant la pause.

Luis Palma pensait avoir remporté la victoire du Celtic tardivement, mais son but a été annulé par le VAR.

Pedro a ensuite bondi dans les dernières secondes pour prendre les trois points pour la Lazio et laisser le Celtic en bas du groupe E avec deux défaites lors de ses deux premiers matches.

L’attente du Celtic pour une victoire insaisissable à domicile se poursuit

Image:

Les joueurs du Celtic tombent au sol, abattus après le but tardif de la Lazio





L’équipe de Brendan Rodgers semblait être l’équipe la plus susceptible de trouver un vainqueur, mais son attente de 10 ans pour une victoire à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions se poursuit et la neuvième défaite au cours de cette série de 11 matchs serait la plus difficile à encaisser après une défaite largement des performances encourageantes.

Ce match était une reprise des hostilités d’il y a quatre saisons, lorsque le Celtic avait triomphé à domicile et à l’extérieur contre la Lazio en Ligue Europa, sa victoire à Rome étant scellée par Olivier Ntcham, qui apparaissait sur une immense banderole d’avant-match parmi les supporters locaux dans la section debout. .

Actualités de l’équipe Celtic : Joe Hart est revenu pour le Celtic après avoir raté sa victoire à Motherwell, Nat Phillips a remplacé Gustaf Lagerbielke, suspendu.

Lazio : Ciro Immobile a été réintégré alors que Maurizio Sarri a effectué quatre changements depuis sa défaite en Serie A contre l’AC Milan.

Le Celtic s’est rapidement installé et Furuhashi a marqué son premier but en huit matches de Ligue des champions après 12 minutes.

L’arrivée de l’attaquant japonais est passée par le plongeon du gardien Ivan Provedel après avoir été traversé par une première passe d’O’Riley après un jeu positif de Daizen Maeda.

Image:

Kyogo Furuhashi du Celtic célèbre avec Matt O’Riley et Daizen Maeda





L’ambiance montait d’un cran mais le Celtic ne profitait pas de son avantage. Bien qu’ils aient eu beaucoup de possession à la suite du but, la majeure partie se trouvait dans leur propre moitié de terrain et des passes lâches occasionnelles les mettaient en danger.

Ils ont eu une chance à la pause lorsque Hyun-Jun Yang a joué Maeda derrière, mais l’attaquant japonais a raté son effort ambitieux.

L’avantage territorial de la Lazio a porté ses fruits lorsqu’elle a remporté trois têtes d’affilée sur un corner de Luis Alberto. Joe Hart semblait avoir sauvé le troisième but de Vecino, mais l’arbitre lituanien a jugé que le ballon avait tourné derrière la ligne avant d’être récupéré.

Image:

Matias Vecino de Lazio célèbre après avoir fait 1-1





Le Celtic est revenu sur le devant de la scène et O’Riley a forcé un bon arrêt sur une première frappe avant de revenir pour réaliser une interception importante pour déjouer une contre-attaque.

Le début de seconde période est parfaitement équilibré. Felipe Anderson n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de la réception du ballon dans les mètres de l’espace à l’intérieur de la surface celtique avant que l’équipe locale ne se rapproche d’un coup franc. Provedel a effectué un bon arrêt sur le tir bas de Reo Hatate et Alistair Johnston a tiré depuis le rebond.

Notes des joueurs celtiques Celtique:Hart (7), Johnston (6), Phillips (7), Scales (7), Taylor (6), McGregor (8), O’Riley (8), Hatate (6), Maeda (6), Yang (5). ), Kyōgo (7) Sous-marins :Carter-Vickers (5), Palma (5), Bernardo (4), Oh (n\a)

Cameron Carter-Vickers a fait son retour après une blessure aux ischio-jambiers après sept semaines d’absence en remplaçant Nat Phillips, tandis que Palma a remplacé Yang, qui avait connu de bons moments mais n’a généralement pas réussi à tirer le meilleur parti de sa possession.

Hart s’est bien placé pour sauver le tir de 20 mètres de Daichi Kamada avant que Paulo Bernardo ne s’empare d’une demi-occasion à l’autre bout quelques instants après son entrée.

Image:

Le but de Luis Palma a été annulé pour hors-jeu





Le Celtic a continué à faire la course. Palma s’est brièvement dirigé vers le but avant qu’Alessio Romagnoli ne se glisse pour récupérer le ballon, Liam Scales a tenté un coup de pied aérien qui a survolé et Furuhashi a été refusé à bout portant.

Palma pensait avoir marqué ce qui aurait été l’un des buts les mieux travaillés de la Ligue des champions cette semaine après une longue passe qui allait de l’arrière vers l’avant et d’un côté à l’autre.

L’ailier hondurien a été averti pour avoir enlevé son maillot en guise de célébration avant que l’équipe VAR ne livre de pires nouvelles, et un coup dur de Pedro suivrait bientôt pour laisser le Celtic en bas de son groupe sans point.

Rodgers : Nous devons apprendre de la défaite

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, a été « amèrement déçu » par leur défaite tardive en Ligue des champions contre la Lazio, mais pense qu’ils en tireront des leçons.



Brendan Rodgers, entraîneur du Celtic :

« Je suis amèrement déçu car je pensais que nous méritions de tirer quelque chose du match.

« Nous avons fait un bon début et avons marqué un superbe but. Je suis déçu du but que nous encaissons car nous pouvons faire mieux depuis le corner. Mais je pensais qu’avant la deuxième mi-temps, en dehors de celui que nous avions plus tard, , nous avons profité du meilleur du match et nous nous en sortions.

« Cela semblait être une question de temps avant que nous puissions marquer, nous avons marqué le but, mais malheureusement, Daizen vient de le toucher et l’a mis hors-jeu.

« C’est vraiment dur pour nous, mais il y a un apprentissage là où nous devons sécuriser le ballon dans le jeu et si vous n’allez pas le gagner à ce stade, alors vous ne pouvez certainement pas le perdre.

« C’est un grand apprentissage mais les joueurs donnent tout maintenant, l’équipe que nous avons, la mentalité, tout et c’est juste décevant pour les joueurs et les supporters, nous n’avons pas pu obtenir le résultat. »

Et après?

Celtique le prochain match est à domicile pour Kilmarnock en Scottish Premiership le samedi 7 octobre. Coup d’envoi à 15h.

La prochaine pour Latium est une rencontre de Serie A avec Atalantequi aura également lieu samedi, coup d’envoi à 14h00 BST.

Celtique le prochain match de Ligue des Champions aura lieu à domicile contre Atletico Madrid le 25 octobre, Latium sont partis pour Feyenoord le même soir.