Celtic 0 – 2 RB Leipzig

Les espoirs du Celtic de progresser en Ligue des champions sont terminés après avoir encore une fois perdu des chances avant de perdre contre le RB Leipzig.

L’équipe d’Ange Postecoglou savait qu’elle devait éviter la défaite pour avoir une chance réaliste de progresser dans la compétition au-delà de la Coupe du monde et a eu ses premières chances grâce à Matt O’Riley, Kyogo Furuhashi et Daizen Maeda.

Giorgos Giakoumakis s’est également rapproché avant que Timo Werner ne marque le premier match pour les visiteurs à la 74e minute.

Emil Forsberg a ensuite tiré à la maison tard pour assurer la deuxième victoire de Leipzig contre le Celtic en moins d’une semaine et les placer à la deuxième place du groupe F.

Alors qu’un classement parmi les deux premiers est désormais au-delà du Celtic, leurs espoirs de sauver une place en Ligue Europa ont été renforcés par l’égalisation tardive du Real Madrid contre le Shakhtar Donetsk, qui compte désormais quatre points d’avance en troisième et se rendra à Glasgow dans quinze jours.

Celtic rue a encore raté des occasions

Image:

Kyogo Furuhashi a raté un changement pour mettre le Celtic devant





Celtic manquait le Jota blessé et a perdu un autre ailier, Liel Abada, sur blessure trois minutes avant la mi-temps.

Le thème de leur campagne européenne s’est poursuivi dans les 60 secondes lorsque Maeda a repoussé une occasion glorieuse en se penchant pour diriger le centre d’Abada à quatre mètres.

Leipzig a rapidement retiré la piqûre du match, avec de longues périodes de possession et Dominik Szoboszlai a renvoyé le centre profond de David Raum au-delà du poteau opposé à partir d’une bonne ouverture.

Le Celtic avait besoin de bons blocs d’O’Riley – qui jouait à nouveau dans un rôle de milieu de terrain profond – et de Moritz Jenz après avoir été troublé à la pause.

Nouvelles de l’équipe Ange Postecoglou a apporté trois changements à l’équipe qui a perdu 3-1 à l’extérieur contre le RB Leipzig

Jota et Callum McGregor ont raté une blessure tandis que Cameron Carter-Vickers est revenu

Les hôtes ont pris vie après le milieu de la mi-temps. Greg Taylor et Sead Haksabanovic ont semé la panique avec des balles venant de la gauche et Jenz s’est ensuite dirigé vers le corner de ce dernier.

Leipzig a eu un relâchement majeur lorsque O’Riley a frappé le poteau à 25 mètres après un court corner et Taylor a éraflé le rebond de la barre transversale avant que Maeda ne se dirige loin.

Furuhashi a ensuite raté une excellente occasion lorsqu’il a envoyé une tête franche au-dessus de la barre transversale à partir de 12 mètres suite à un centre précis de Haksabanovic.

Image:

Le Celtic a perdu Liel Abada sur blessure en première mi-temps





Abada est parti pour James Forrest après avoir subi ce qui ressemblait à une blessure au genou suite à un tacle équitable de Raum.

Leipzig a bien terminé la mi-temps. Raum a frappé la barre avec un centre, Joe Hart a refusé Christopher Nkunku avec son pied et Willi Orban a envoyé une tête libre depuis le corner résultant.

Hart a réussi un meilleur arrêt d’Orban au début de la seconde période et Furuhashi n’a pas réussi à tirer le meilleur parti du bon jeu de préparation de Forrest à l’autre bout.

Celtic vivait dangereusement. Jenz et Cameron Carter-Vickers ont effectué des interventions importantes et O’Riley a fait un excellent tacle glissé – et ils ont également fait fortune lorsque Szoboszlai s’est glissé dans la surface de réparation après que Reo Hatate a perdu le ballon pour laisser sa défense en infériorité numérique.

Image:

Timo Werner a ouvert le score au Celtic Park





Leipzig profitait de la meilleure des occasions en seconde période. L’arrière droit Mohamed Simakan et Nkunku ont raté la cible sur des occasions décentes avant que Hart ne sauve de ce dernier.

Le Celtic a effectué un triple changement au milieu de la mi-temps avec l’arrivée de David Turnbull, Aaron Mooy et Giakoumakis et ils ont rapidement eu une chance lorsque l’Australien a coupé le ballon pour Maeda.

L’attaquant japonais a cependant eu une nuit frustrante avec le ballon et a dirigé un premier effort large.

La percée est survenue à l’autre bout après que Leipzig ait travaillé le ballon sur leur gauche. Andre Silva est arrivé à la ligne de conduite et l’a réduite pour que Werner rentre chez lui.

Image:

Emil Forsberg célèbre le fait d’avoir fait 2-0 Leipzig





Le Celtic a menacé d’égaliser mais O’Riley a vu une frappe repoussée et Giakoumakis a dirigé le centre de Forrest à bout portant.

Ils ont dû payer pour le dernier échec lorsque Werner a cette fois emprunté le canal gauche pour réduire Forsberg afin de trouver le coin supérieur.

Ce qu’a dit le gérant

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur du Celtic Ange Postecoglou exprime sa déception après que la défaite de son équipe contre le RB Leipzig ait mis fin aux chances de progression en Ligue des champions.



Le patron celtique Ange Postecoglou :

“Je veux juste que les joueurs obtiennent les récompenses de leurs efforts.

“J’essaie de nous faire jouer d’une certaine manière pour une raison, mais si vous ne saisissez pas ces opportunités à ce niveau, cela vous fera du mal d’une manière ou d’une autre.

“Cela a été une histoire de notre campagne jusqu’à présent, c’est une histoire d’opportunités manquées et de mon point de vue, c’est juste décevant pour nos fans et pour les joueurs qui ne sont pas récompensés pour leurs efforts.

“Il s’agit d’expérience et de sang-froid à ce niveau et des lignes fines et du stress qui sont impliqués dans le fait de jouer au plus haut niveau du football de club.

“Seule l’expérience peut, espérons-le, rendre vos joueurs plus à l’aise de jouer dans ces situations.”

Et après?

celtique héberger Hibernian en Premiership écossaise samedi lors d’un coup d’envoi à 15 heures.

Trois jours plus tard, les hommes d’Ange Postecoglou se rendent à Motherwell le 19 octobre en quart de finale de Coupe de la Ligue écossaise.

Puis le samedi 22 octobre, l’hôte celtique Cœurs en Scottish Premiership, en direct sur Sky Sports Football à partir de midi ; coup d’envoi 12h30.