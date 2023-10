Celta Vigo 2-2 Getafe (8 octobre 2023) Analyse du match

Mason Greenwood a marqué son premier but en Liga lors du match nul 2-2 de Getafe contre le Celta Vigo dimanche.

Greenwood a donné l’avantage aux visiteurs 2-1 à la 33e minute avec un premier but au deuxième poteau – son premier but senior depuis janvier 2022 après une suspension de plusieurs mois à Manchester United au milieu d’une affaire pénale en raison d’allégations de tentative de viol et assaut, qui a pris fin en février.

Plus tôt, Borja Mayoral avait donné l’avantage à Getafe après seulement deux minutes, Iago Aspas avait raté un penalty et Jonathan Bamba avait égalisé pour le Celta avant que le défenseur de Getafe Domingos Duarte ne soit expulsé.

Mason Greenwood joue à Getafe grâce à un prêt d’une saison de Manchester United. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Le but de Greenwood a donné l’avantage à Getafe, alors à 10, mais leur avance n’a duré que neuf minutes, l’attaquant du Celta Jorgen Strand Larsen portant le score à 2-2 avant la mi-temps.

Greenwood a été remplacé à la 61e minute, alors que l’entraîneur Jose Bordalas a introduit le milieu de terrain défensif Mauro Arambarri.

L’attaquant prêté a désormais disputé cinq matches de Liga avec Getafe, dont deux en tant que titulaire, depuis qu’il a été prêté par United le 1er septembre.