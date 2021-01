BARCELONE, Espagne: le Celta Vigo et Getafe ont tous deux perdu contre des équipes de troisième rang en huitièmes de finale de la Copa del Reys mardi.

Le Celta a été humilié 5-2 à Ibiza dans un match disputé sur gazon artificiel sur les îles Baléares. Le Celta a pris du retard 3-0 dans la première demi-heure après que Ibizas Sergio Castel ait marqué deux fois et Javi Prez a ajouté un troisième.

Manu Molina a porté le score à 4-0 sur penalty avant que Celtas Santi Mina et Jordan Holsgrove n’en tirent deux pour les visiteurs. ngel Rodado a terminé la déroute mémorable des ménés dans le temps additionnel.

Celta, qui occupe la huitième place du championnat espagnol, jouait sans plusieurs partants réguliers, y compris les attaquants blessés Iago Apsas et Manuel Nolito Agudo.

L’équipe du nord-ouest de l’Espagne a été l’une des plus chaudes de la Liga au mois de décembre après l’arrivée de l’entraîneur argentin Eduardo Coudet. Il en avait remporté cinq et fait match nul jusqu’à ce que sa bonne course se termine par une défaite 2-0 au Real Madrid samedi.

Ibiza est invaincue et mène son groupe de troisième division avec six victoires et deux nuls.

L’excitation de nos supporters nous a poussés à cette victoire, a déclaré l’entraîneur d’Ibiza Juan Carlos Carcedo.

Le mauvais parcours de Getafes en championnat a été aggravé par une défaite 1-0 à Crdoba.

L’attaquant Willy Ledesma a frappé pour Crdoba à la septième minute. Getafe n’a pas été en mesure de répondre malgré le fait que l’attaquant ngel Rodrguez a mené son attaque et a engagé Juan Mata pendant les 35 dernières minutes.

Getafe n’a remporté qu’une seule victoire au cours des 11 derniers tours de la ligue, où il occupe la 16e place.

Crdoba occupe la deuxième place de son groupe dans le troisième rang.

C’est maintenant le moment d’être calme et de réfléchir, a déclaré Jos Bordals, dont Getafe traverse sa pire période avec lui en tant qu’entraîneur. Nous sommes tous en colère et à partir de demain, nous nous concentrerons sur la Liga.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports