Celsius, un prêteur de crypto en difficulté, informe les régulateurs de l’État qu’il dépose son bilan “immédiatement”, selon une source

La société de cryptographie Celsius est en train de déposer le bilan du chapitre 11, selon une source proche de ces discussions.

Les avocats de la société ont informé les régulateurs des États américains dès mercredi soir, selon la source, qui a demandé à ne pas être nommé car la procédure était privée. Celsius prévoit de déposer les documents “immédiatement”, a déclaré la personne.

La société basée à Hoboken, dans le New Jersey, a fait la une des journaux il y a un mois après avoir gelé les comptes clients, accusant les “conditions de marché extrêmes”.

La nouvelle marque la dernière faillite de crypto de haut niveau alors que les prix chutent.

Voyager a déposé une demande de mise en faillite (Chapter 11) la semaine dernière, après avoir subi des pertes dues à une exposition au fonds spéculatif aujourd’hui disparu Three Arrows Capital. Un juge du tribunal des faillites de New York a gelé les actifs restants du fonds cette semaine. Three Arrows est actuellement en procédure de liquidation.

“Malheureusement, c’était prévu. C’était anticipé. Cela n’arrête cependant pas nos enquêtes. Nous continuerons d’enquêter sur l’entreprise et de travailler pour protéger ses clients, même en cas d’insolvabilité”, a déclaré Joseph Rotunda, directeur de l’application au Texas. Conseil des valeurs mobilières de l’État.

Celsius n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La société était l’un des plus grands acteurs du secteur des prêts cryptographiques avec plus de 8 milliards de dollars de prêts aux clients et près de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion en mai. Celsius a déclaré avoir 1,7 million de clients en juin. La société proposait des comptes cryptographiques portant intérêt avec des rendements allant jusqu’à 17% de dépôts.

La société a été poursuivie la semaine dernière par un ancien gestionnaire d’investissement qui a allégué que Celsius n’avait pas couvert le risque, avait artificiellement gonflé le prix de sa propre pièce numérique et s’était livré à des activités qui constituaient une fraude.

Six régulateurs d’État ont lancé des enquêtes sur Celsius. Le Vermont est devenu le dernier à le faire plus tôt mercredi. Le département de la réglementation financière de l’État a déclaré que Celsius “a déployé les actifs des clients dans une variété d’activités d’investissement, de négociation et de prêt risquées et illiquides”.

“Les clients de Celsius n’ont pas reçu d’informations critiques sur sa situation financière, ses activités d’investissement, ses facteurs de risque et sa capacité à rembourser ses obligations envers les déposants et autres créanciers”, a déclaré le régulateur du Vermont dans un communiqué. “Les actifs et les investissements de la société sont probablement insuffisants pour couvrir ses obligations en cours.”