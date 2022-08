Celsius retire sa motion pour embaucher un directeur financier à 92 000 $ par mois

La plate-forme de prêt en difficulté Celsius s’est retirée sa motion pour ramener l’ancien directeur financier Rod Bolger à 92 000 $ par mois, au prorata sur une période d’au moins six semaines, selon un document judiciaire déposé vendredi dans le district sud de New York. L’avis de retrait est intervenu juste avant une audience prévue lundi pour l’examiner.

Alors que Bolger travaillait à plein temps avec l’entreprise en tant que directeur financier, le mouvement original montre qu’il avait un salaire de base de 750 000 $ et une prime en espèces basée sur la performance pouvant atteindre 75% de sa base, en plus des options sur actions et symboliques, portant le haut de sa fourchette de revenus totaux à environ 1,3 million de dollars. Le dossier a également indiqué que Bolger est techniquement toujours sur la liste de paie de l’entreprise.

“Le 30 juin 2022, M. Bolger a avisé les débiteurs qu’il mettait volontairement fin à son emploi”, lit le dossier. “Conformément à son avis de résiliation et aux termes de son contrat de travail (tel que défini ci-dessous), M. Bolger est tenu de donner aux débiteurs un préavis de huit semaines, ce qu’il a fait, et il continue à servir en tant qu’employé de la débiteurs.”

Si la motion avait été approuvée, il n’est pas clair si Bolger aurait potentiellement reçu une compensation de 62 500 $ (son salaire de base mensuel), en plus des frais de consultation mensuels de 92 000 $ que Celsius avait demandés. Le dossier indiquait qu’il continuait à servir en tant qu’employé de Celsius, mais il indiquait également que Bolger n’avait “pas droit à des indemnités de départ”.

CNBC a contacté Celsius pour poser des questions sur les termes de la motion proposée, mais n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires, envoyée en dehors des heures de bureau.

La décision de rejeter la requête est intervenue trois jours après que CNBC a signalé pour la première fois la demande de faire appel à Bolger en tant que consultant pendant le processus de faillite. Il suit également une objection formelle présentée par Keith Suckno, un investisseur CPA et Celsius qui a contesté la décision de Celsius, alléguant que “peu de détails” ont été donnés pour expliquer pourquoi les services de Bolger étaient nécessaires à la procédure de faillite.

Dans le mouvement original, Celsius a déclaré avoir besoin de Bolger pour l’aider à naviguer dans la procédure de faillite en tant que conseiller, “en raison de la familiarité de M. Bolger avec les activités des débiteurs”. Il a poursuivi en disant que pendant le mandat de Bolger, il a dirigé les efforts pour stabiliser l’entreprise pendant la volatilité turbulente du marché cette année, guidant les aspects financiers de l’entreprise et agissant en tant que leader de l’entreprise.

Bolger, un ancien directeur financier de la Banque Royale du Canada et des divisions de Bank of Americaétait auparavant chez Celsius pendant cinq mois avant de démissionner le 30 juin, environ trois semaines après que la plateforme a suspendu tous les retraits.