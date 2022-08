Celsius essaie de réembaucher son directeur financier à 92 000 $ par mois, selon les documents

La plate-forme de prêt en difficulté Celsius veut ramener l’ancien directeur financier Rod Bolger et lui verser environ 92 000 $ par mois, au prorata sur une période d’au moins six semaines. Le prêteur assiégé dit qu’il a besoin de Bolger pour l’aider à naviguer dans les procédures de faillite en tant que conseiller, selon un mouvement déposé auprès du district sud de New York.

“En raison de la familiarité de M. Bolger avec les activités des débiteurs, les débiteurs ont demandé, et M. Bolger a accepté en attendant l’approbation de la Cour, de continuer à fournir des services de conseil et de consultation aux débiteurs conformément à un accord de conseil”, indique le dossier. “En contrepartie des services de conseil rendus par M. Bolger, les Débitrices conviennent de payer à M. Bolger la somme de 120 000 $ CAD par mois, au prorata pour les mois partiels.”

La motion poursuit en disant que pendant le mandat de Bolger, il a dirigé les efforts pour stabiliser l’entreprise pendant la volatilité turbulente du marché cette année, guidant les aspects financiers de l’entreprise et agissant en tant que leader de l’entreprise. En fin de compte, il appartient au district sud de New York de décider s’il autorise Bolger à rejoindre Celsius. Une audience Zoom est prévue le lundi 8 août pour examiner la requête.

Bolger, un ancien directeur financier de la Banque Royale du Canada et des divisions de Bank of America, était auparavant avec l’entreprise pendant cinq mois avant de démissionner le 30 juin, environ trois semaines après que la plateforme a suspendu tous les retraits, citant des “conditions de marché extrêmes”. Alors qu’il travaillait à temps plein avec l’entreprise en tant que directeur financier, cette motion montre qu’il avait un salaire de base de 750 000 $ et une prime en espèces basée sur la performance pouvant atteindre 75% de sa base, en plus d’options sur actions et de jetons, apportant le top de son revenu total à environ 1,3 million de dollars.

La société a ensuite nommé Chris Ferraro, alors responsable de la planification financière, de l’analyse et des relations avec les investisseurs pour Celsius, au poste de directeur financier. Quelques jours après sa nomination, l’entreprise a déposé son bilan.

Autrefois titan du monde des prêts cryptographiques, Celsius est en procédure de mise en faillite et fait face à des affirmations selon lesquelles il dirigeait un stratagème de Ponzi en payant les premiers déposants avec l’argent qu’il a obtenu des nouveaux utilisateurs.

À son apogée en octobre 2021, le PDG Alex Mashinsky a déclaré que le le prêteur crypto avait 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Maintenant, Celsius est descendu à 167 millions de dollars “en espèces en caisse”, qui, selon elle, fournira “des liquidités suffisantes” pour soutenir les opérations pendant le processus de restructuration. Celsius doit à ses utilisateurs environ 4,7 milliards de dollars, selon son dépôt de bilan.

Ce dossier montre également que Celsius compte plus de 100 000 créanciers, dont certains ont prêté de l’argent à la plate-forme sans aucune garantie pour sauvegarder l’arrangement. La liste de ses 50 principaux créanciers non garantis comprend la société commerciale de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, ainsi qu’une société d’investissement basée aux îles Caïmans.

Les investisseurs particuliers ont déposé des demandes auprès du juge pour les aider à récupérer une partie de leurs avoirs perdus, certains affirmant que leurs économies ont été effectivement anéanties.

Un investisseur CPA et Celsius avec un solde important piégé sur la plateforme Celsius a déposé une plainte mardi contester la motion de Celsius visant à réintégrer son ancien directeur financier.