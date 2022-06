Celsius demande aux utilisateurs plus de temps pour résoudre les problèmes après le gel du retrait

« Comme cela a été une priorité depuis la création de notre société, nous maintenons un dialogue ouvert avec les régulateurs et les responsables. Nous prévoyons de continuer à travailler avec les régulateurs et les responsables concernant cette pause et la détermination de notre société à trouver une solution. »

La société de prêt de crypto-monnaie assiégée Celsius a demandé aux utilisateurs de lui donner plus de temps pour stabiliser la liquidité et les opérations après que le ralentissement du marché a amené la société à geler les retraits pour ses clients.

Celsius a déclaré qu’il mettrait en pause Twitter Spaces et Ask Me Anything, ou AMA, « pour se concentrer sur la navigation dans ces défis sans précédent et chercher à assumer nos responsabilités envers notre communauté ».

Celsius a été frappé par une confluence de facteurs qui l’ont mis au bord de l’insolvabilité potentielle.

Le ralentissement du marché a érodé la valeur des actifs qu’elle détient. Alors qu’une grande exposition à un jeton appelé éther jalonné, ou stETH, a aggravé les problèmes de liquidité de Celsius.