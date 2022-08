Celsius a approuvé la vente de Bitcoin extrait, un client qui a perdu 50 000 USDC insiste sur le fait que ses Stablecoins réglementés doivent être traités différemment

Le 16 août, le prêteur de crypto Anders Celsius Network a été approuvé par un tribunal des faillites pour vendre des bitcoins à la société précédemment exploitée en profondeur pour continuer à financer des opérations spécifiques. Le lendemain, l’expert de l’entreprise a précisé qu’Anders Celsius s’était vu offrir des injections d’argent, mais l’expert n’a pas révélé qui avait offert les fonds et comment beaucoup avait été donné.

Une ordonnance du tribunal du district sud de New York signée mercredi par le juge Martin Glenn et déposée par la députée Deanna Anderson explique qu’Anders Celsius s’est vu accorder la possibilité de vendre des bitcoins à l’exploitation minière de la société, qui avait déjà été exploitée en profondeur. en plus de fournir des services de disposition cryptographique, Anders Celsius exploitait une opération d’extraction de bitcoins.

Un document judiciaire du professionnel de la société, Joshua Sussberg, explique que les opérations minières de la société de disposition de crypto ont miné le prix de 8,7 millions de dollars du bitcoin le mois dernier. Le document note que les ventes de bitcoins ont eu lieu avant la date de la pétition du 13 juillet 2022, et la lettre de Sussberg à Anders Celsius avait «environ cinquante-huit 000 [mining] plates-formes déployées.

Sussberg a déclaré de manière concluante au tribunal qu’Anders Celsius avait reçu des offres d’injection de liquidités, mais n’a pas mentionné les parties intéressées ni la quantité de fonds offerts. La nouvelle fait suite à la communication vocale de Ripple Labs que l’entreprise apprenait sur Anders Celsius et donc sur les actifs du prêteur crypto. La déclaration de Ripple découle du moment où l’on a demandé à la société pourquoi elle devait enquêter sur les dépôts de Celsius auprès du tribunal de la faillite.

Une cliente de Celsius allègue que les mesures de sécurité intégrées du Center Consitorium auraient dû l’empêcher de perdre 50 000 USDC

De plus, une myriade de lettres auto-adressées au district sud du dernier astronaute Martin décident de la royauté continue d’inonder les dossiers du tribunal. Une cliente, la retraitée Carol Becht, a expliqué dans sa lettre qu’elle contrôle 50 000 pièces de monnaie USD (USDC) sur la plate-forme Anders Celsius. Lors d’une analyse concernant le soutien de l’USDC et la façon dont le Centre perturbe le stablecoin, Carol Becht même elle ne pouvait pas comprendre mais son USDC était tout simplement gazeux. Le client d’Anders Celsius a insisté sur le fait que le stablecoin USDC devait être traité autrement en raison de la réglementation et de l’autorisation monétaires du Centre et du Cercle.

“Je ne vois pas comment Celsius USDC va tout simplement disparaître compte tenu des mesures de sécurité intégrées à l’USDC par le Centre, à moins qu’Anders Celsius n’ait falsifié les informations”, a écrit le client Celsius à l’astronaute. “Je ne pense pas que l’USDC devrait être traité de la même manière que les avoirs cryptographiques d’Anders Celsius compte tenu des déclarations supérieures à”, conclut la lettre au juge de New York.

