Cellules T à l’origine d’une inflammation continue chez les patients COVID-19 présentant une perte d’odorat à long terme : étude

Les scientifiques travaillent à déterminer la cause de l’un des effets secondaires les plus distinctifs des souches antérieures de COVID-19 : la perte de l’odorat.

Bien que ce symptôme soit devenu moins courant à mesure que de nouvelles variantes se propagent, en 2020, une perte soudaine d’odeur était un signe immédiat pour aller se faire tester pour le COVID-19.

Et bien que cette perte d’odorat ait été temporaire pour beaucoup, pour d’autres, ce sens n’est jamais revenu correctement, laissant des millions de personnes aux prises avec une perte d’odorat pendant des mois, voire des années. Afin de découvrir les mécanismes derrière cela, une nouvelle étude a examiné des échantillons épithéliaux olfactifs prélevés sur 24 personnes, dont neuf personnes souffrant d’une perte à long terme de leur odorat en raison d’un cas de COVID-19.

“L’un des premiers symptômes généralement associés à l’infection au COVID-19 est la perte d’odorat”, a déclaré Bradley Goldstein, professeur agrégé au département de chirurgie de la tête et du cou et des sciences de la communication et au département de neurobiologie et auteur principal de la nouvelle recherche. , a déclaré dans un communiqué de presse.

“Heureusement, de nombreuses personnes qui ont un odorat altéré pendant la phase aiguë de l’infection virale retrouveront l’odorat dans les une à deux semaines, mais certaines ne le font pas. Nous devons mieux comprendre pourquoi ce sous-ensemble de personnes continuera à avoir perte d’odeur persistante pendant des mois, voire des années après avoir été infecté par le SRAS-CoV2.

Selon une étude publiée plus tôt cette année, jusqu’à 5% des survivants du COVID-19 ont des problèmes de longue durée avec la perte d’odorat, touchant environ 15 millions de personnes. Et cela se produit toujours, même si le taux a diminué : environ 17 % des personnes ont perdu leur odorat à cause de la variante Omicron lorsqu’elle est devenue dominante en 2021.

Dans cette étude récente, les chercheurs ont découvert que parmi les personnes souffrant de perte chronique d’odorat suite à une infection au COVID-19, il y avait une inflammation dans le tissu du nez où se trouvent les cellules nerveuses de l’odorat, et qu’il y avait aussi moins de neurones olfactifs dans le nez. dans l’ensemble par rapport aux groupes témoins, ce que les chercheurs soupçonnent d’être dû à des dommages causés par l’inflammation.

Dans un article publié dans la revue Science Translational Medicine à la mi-décembre, les chercheurs décrivent comment ils n’ont trouvé aucun SRAS-CoV-2 détectable, le virus qui cause le COVID-19, chez les sujets, mais l’inflammation continue persistait néanmoins dans ceux qui ont des problèmes d’odeur chroniques.

Les chercheurs ont obtenu des échantillons supplémentaires de ceux qui souffraient de perte chronique d’odorat depuis au moins quatre mois depuis qu’ils avaient contracté le COVID-19. Aucun des patients n’était gravement malade avec le COVID-19 au moment de l’échantillonnage, et ils n’avaient pas non plus subi d’interventions médicales telles que l’intubation.

Un gros problème était que chez les patients affectés qui avaient auparavant le COVID-19, une partie du système immunitaire avait été déséquilibrée – les lymphocytes T dans les échantillons olfactifs faisaient des heures supplémentaires, provoquant l’inflammation.

Le travail des lymphocytes T consiste à attaquer des particules étrangères spécifiques afin d’aider le corps à combattre un virus, mais chez ces patients, le virus a disparu depuis longtemps.

“Les résultats sont frappants”, a déclaré Goldstein. “Cela ressemble presque à une sorte de processus de type auto-immun dans le nez.”

Il s’agit d’une recherche importante sur un problème qui a laissé certains sans la capacité de sentir quoi que ce soit, une condition appelée anosmie, et d’autres avec un odorat déformé qui affecte leur capacité à manger des aliments sans nausées. La parosmie est le terme désignant le moment où l’odorat d’une personne est perturbé au point que de nombreuses choses sentent le rance ou ont un plâtre chimique.

Les recherches antérieures sur le sujet se sont largement concentrées sur les autopsies de patients décédés après avoir eu le COVID-19, ce qui signifie qu’ils n’ont pas pu interroger les patients sur leurs expériences d’odorat ou leur faire passer des tests d’odorat comme les chercheurs l’ont fait dans cette nouvelle étude.

Bien que cette recherche réponde à certaines questions, il reste encore beaucoup à faire pour vraiment déterminer la raison de la perte d’odorat à long terme chez les patients atteints de COVID-19. L’étude note qu’il existe encore plusieurs possibilités pour la cause des dommages à long terme, l’une étant que les dommages cellulaires initiaux de la maladie aiguë peuvent avoir dépassé la capacité des cellules souches de la zone olfactive à reconstruire les cellules responsables de l’odorat.

Une théorie apparemment réfutée par cette nouvelle recherche est que la perte d’odorat à long terme était due à une infection en cours, dont les chercheurs n’ont trouvé aucun signe.

Il y avait des signes d’espoir – les chercheurs ont observé des neurones tentant de se réparer même après des dommages à long terme.

“Nous espérons que la modulation de la réponse immunitaire anormale ou des processus de réparation dans le nez de ces patients pourrait aider à restaurer au moins partiellement l’odorat”, a déclaré Goldstein.

Son laboratoire travaille actuellement sur l’étude de cet aspect de la question. Les chercheurs ont reconnu que leur étude actuelle est limitée par sa plus petite portée.