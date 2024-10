CELLA Architecture Éphémère / Os Espacialistas

Cortesia de Os Espacialistas

+ 5

Cortesia de Os Espacialistas

Description textuelle fournie par les architectes. Pour Os Espacialistas, la géométrie est la relation d’affection que l’homme établit avec la nature. Cella est une sorte d’espace aux qualités anatomiques, architecturales et sculpturales. À la base, c’est un corps (cellule), un espace (cellule) et un matériau (liège). Une division avec des murs, du toucher et du sol. Un lieu où le corps peut se promener, parler et jouer ; exercer le système reproducteur artistique latent en nous et transformer l’imagination en un organe relationnel d’investigation poétique. Il est habité de façon rêveuse par un essaim de cubes, semés pour être récoltés, jetés, construits et déplacés d’un endroit à l’autre.

Cortesia de Os Espacialistas

La seule pensée qui compte est celle qui marche. Le cube naît du pied. Toujours allongée, c’est la plus rêveuse de toutes les formes géométriques. Diviser, se souvenir, choisir, associer, mélanger, construire, se tromper et oublier librement sont quelques-uns des verbes actifs dans cette unité minimale d’imagination, de réalisation, d’expérimentation et de jeu à différentes échelles, dans une relation continue entre le temps, le corps et l’espace environnant.

Cortesia de Os Espacialistas

Perspective

Cortesia de Os Espacialistas

Sourire, libérer des images, laisser la corporosité de l’espace entrelacer et sculpter ceux qui le visitent, tel est le secret de cet espace de jeu et de médiation en dé/construction. Jouer, c’est répéter le futur avec émerveillement et joie. Désormais, l’intérieur est à l’extérieur. Encore une fois.