Cell Signaling Technology et Beyond Benign collaborent pour faire progresser l’enseignement de la chimie verte

Cell Signaling Technology (CST), une société de technologie de découverte des sciences de la vie et principal fournisseur d’anticorps, de kits et de services, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Beyond Benign, une organisation à but non lucratif mondiale d’enseignement de la chimie verte. Dans le cadre de l’engagement continu du CST à soutenir les initiatives en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) et à promouvoir la durabilité dans les sciences de la vie, le partenariat aidera à préparer la prochaine génération de scientifiques dotés des compétences et de l’expertise nécessaires pour appliquer des pratiques vertes en laboratoire. .

« Comme Beyond Benign, CST est passionné par la réduction de l’impact environnemental de l’industrie des sciences de la vie sur les écosystèmes du monde entier, et nous reconnaissons que la prochaine génération de scientifiques jouera un rôle essentiel dans la création d’un avenir durable », a déclaré Anthony Michetti, directeur de La durabilité chez CST. « Investir dans les étudiants et l’éducation est l’une des nombreuses façons par lesquelles CST s’efforce d’inspirer un changement à l’échelle de l’industrie pour une communauté mondiale plus saine et plus diversifiée. »

En travaillant ensemble, CST et Beyond Benign offriront aux éducateurs un accès gratuit et ouvert aux ressources pédagogiques de chimie verte et le soutien nécessaire pour permettre un enseignement scientifique durable en classe. Dans le cadre de ce partenariat, CST est devenu l’un des sponsors fondateurs de la communauté d’enseignement et d’apprentissage de la chimie verte (GCTLC) de Beyond Benign, qui sera lancée à l’automne 2023. La GCTLC est une plateforme en ligne qui fournira un accès mondial à des ressources et à des formations à plus de 4 000 professeurs dans le monde. En aidant les éducateurs à développer les compétences nécessaires pour former plus efficacement la prochaine génération de scientifiques à penser de manière plus durable et, à terme, à transmettre ces connaissances dans leur carrière, le GCTLC fait progresser l’objectif de Beyond Benign de garantir que 25 % des chimistes diplômés aient une formation en chimie verte. d’ici 2025.

Beyond Benign favorise une communauté mondiale de transformation qui aidera à résoudre les défis mondiaux les plus urgents en matière de développement durable. Le soutien du CST nous aidera à apporter un changement systémique et durable dans l’enseignement de la chimie qui contribuera à donner aux générations futures les moyens de faire des choix plus durables pour réduire ou éliminer les substances dangereuses et améliorer la santé humaine et l’environnement. Dr Amy Cannon, co-fondatrice et directrice exécutive, Beyond Benign

Le soutien à Beyond Benign fait partie de l’engagement de CST en faveur de 1 % pour la planète, par lequel l’entreprise s’est engagée à reverser au moins 1 % de son chiffre d’affaires annuel total à un réseau d’organisations à but non lucratif s’attaquant aux problèmes environnementaux les plus urgents au monde.