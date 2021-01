Un superfan de Céline Dion s’est réveillé après une nuit d’ivresse pour découvrir qu’il avait changé son nom par acte de sondage en Céline Dion.

Céline Dion, également connue sous le nom de Thomas Dodd, regardait l’un des concerts de Noël de la chanteuse canadienne et a décidé de payer 89 £ pour prendre officiellement son nom.

Le responsable de l’hôtellerie, 30 ans, a tout oublié du changement de nom le lendemain – jusqu’à ce que les documents officiels du sondage aient atterri à cette porte mercredi.

M. Dion dit qu’il n’a pas l’intention de changer son nom car il espère que cela pourrait le faire revenir dans les coulisses de l’un de ses futurs concerts.

Mais il admet qu’il redoute de parler à ses patrons de son nouveau surnom et que sa mère n’a pas non plus vu le côté drôle.

M. Dion a déclaré qu’il avait eu l’idée alimentée par l’alcool une nuit avant Noël en regardant un concert de Céline Dion à Las Vegas sur YouTube.

Le fan de longue date de Clifton Campville, Tamworth, Staffordshire, a déclaré: « J’avais prévu d’aller la voir à Vegas, mais je ne pouvais évidemment pas à cause de Covid.

«Je suis donc devenu un peu accro à regarder ses concerts sur Youtube, car c’est la meilleure chose à faire. Je suis un peu obsédé par elle et je l’ai toujours été.

Mais je ne sais pas pourquoi j’ai pensé à changer mon nom pour le sien. Je ne me souviens pas vraiment de la nuit et j’ai tout oublié le lendemain.

« Je me souviens d’avoir regardé le concert de Céline Dion où elle se produisait à Vegas et c’est à peu près tout ce dont je me souviens. J’aurais aimé savoir ce qui s’est passé, mais c’était une nuit brumeuse.

«Je suis ensuite rentré du travail mercredi et il y avait une grande enveloppe blanche sur le sol près de la porte qui disait » ne plie pas « .

«Cela avait l’air assez important et il était plein de tous ces certificats officiels. Dès que je l’ai lu, j’ai dû m’asseoir dans la cuisine.

«J’étais comme » ça ne peut pas être réel « mais c’est aussi réel que possible. Je ne me souviens tout simplement pas de l’avoir fait. J’ai dû penser que c’était une excellente idée et je l’ai juste fait en ligne sur-le-champ.

« Je suis un peu une super-fan de Céline Dione et je pensais évidemment que ce serait hilarant – mais ma mère ne le pense pas, elle n’était pas plus contente. »

Il a ajouté: « Je lui ai dit que cela pourrait être pire et que cela aurait pu être Boris Johnson – nous avons juste de la chance qu’il n’ait pas de concerts en direct sur YouTube.

« Elle trouve cela drôle maintenant, tout comme ma sœur, mais elle a failli s’étouffer avec son sandwich quand je lui ai dit.

« Je redoute aussi de raconter le travail – comment leur dire qu’ils doivent désormais m’appeler Céline Dion?

« Je suis une fan de longue date et je suis allée la voir il y a quelques années, mais mon rêve est de toujours sortir et de la voir à Vegas. Je pense qu’elle est tout simplement incroyable et a une voix incroyable.

J’espère que cela a également ses avantages et que je pourrai peut-être me rendre dans les coulisses d’un concert et de vols en première classe.

« Je suis plus bouleversé de ne pas avoir hérité de la voix ou du compte bancaire – mais c’est quelque chose sur lequel je peux travailler. Je ne suis pas pressé de changer mon nom.

M. Dion, qui travaille actuellement sur un site de test Covid pendant son congé, a plaisanté sur la façon dont il expliquerait le nom s’il était jamais arrêté par la police.

Il a ajouté: ‘J’ai peur d’être arrêté par la police et je peux juste les imaginer demander « puis-je prendre votre nom s’il vous plaît? »

Et je vais devoir dire oui, c’est Céline, nom de famille Dion.

« Mais si cela fait rire les gens cette année, je m’en fiche. Je pense que nous pourrions tous nous contenter de rire après l’année que nous venons de passer.

« Je n’ai pas encore parlé de mon travail car je suis actuellement bénévole sur un site de bénévolat Covid et j’ai hâte de dire à l’entrée quel est votre nom, le mien est Céline Dion.

« Comme je suis en congé, j’ai juste pensé que je ferais ma part car je n’aime pas rester à la maison.

« Mais mon travail sait maintenant que je suis dingue, donc ils devraient être d’accord. Ce n’est pas quelque chose que j’ai jamais rêvé que je devrais leur expliquer.

« Je suis connu pour faire quelques bêtises les soirs, mais je n’ai jamais pensé que je pourrais gérer quelque chose d’aussi stupide tout en restant à la maison en regardant YouTube. »