Céline Dion souhaite à ses fans “la meilleure santé” pour Noël après avoir révélé un trouble neurologique

La chanteuse Céline Dion a publié un nouveau message vidéo pour Noël, son premier depuis qu’il en a publié un plus tôt ce mois-ci qui a révélé qu’elle souffrait du trouble neurologique Stiff Person Syndrome.

Plus de deux semaines après avoir discuté de la condition et annoncé le report des dates de la tournée européenne dans une vidéo Instagram, Dion a eu des mots gentils pour ses abonnés en anglais et en français.

“Joyeux Noël à tous”, a déclaré la superstar canadienne dans une vidéo publiée sur Instagram et Twitter la veille de Noël. “Je vous souhaite l’amour, le bonheur, le meilleur de la santé.”

C’est le 8 décembre que Dion a révélé à ses 5,4 millions d’abonnés Instagram qu’elle était atteinte du syndrome de la personne raide, que la clinique de Cleveland définit comme “un trouble rare du mouvement auto-immun qui affecte le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière)”.

CELINE DION RÉVÈLE UN DIAGNOSTIC DE TROUBLE NEUROLOGIQUE INCURABLE DANS UNE VIDÉO ÉMOTIONNELLE

La clinique de Cleveland indique que les personnes atteintes de cette maladie, qui, selon Dion, représentent environ une personne sur un million, “éprouvent d’abord un raidissement des muscles de leur tronc suivi, au fil du temps, par le développement d’une raideur et d’une rigidité dans les jambes et d’autres muscles du corps. »

Dion a dit qu’elle souffre de spasmes qui rendent la marche difficile et qui affectent son chant.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je travaille dur avec mon thérapeute en médecine sportive tous les jours pour reconstruire ma force et ma capacité à performer à nouveau”, a déclaré Dion. “Mais je dois admettre que ça a été un combat. Tout ce que je sais, c’est chanter. C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Et c’est ce que j’aime le plus faire.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Entre son message du 8 décembre et ses vœux de vacances du 24 décembre, l’équipe des médias sociaux de Dion a marqué le 25e anniversaire de la sortie de Titanic, qui présentait l’emblématique “My Heart Will Go On” de Dion comme thème.