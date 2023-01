Céline Dion snobée dans la “Greatest Singers List” de Rolling Stone

La légendaire chanteuse québécoise Céline Dion a été snobée par le magazine Rolling Stone.

Pour de nombreux fans, Dion était une omission flagrante du classement du magazine des 200 plus grands chanteurs de tous les temps, publié dimanche.

La liste comprenait des personnalités comme Lana Del Ray, Johnny Cash, Kurt Cobain et Beyonce. Aretha Franklin classée n°1.

Au cours de ses 30 ans de carrière, Dion a remporté cinq Grammy Awards, et la superstar canadienne a longtemps été félicitée pour sa voix puissante. Sa chanson phare, “My Heart Will Go On”, est l’un des singles physiques les plus vendus de tous les temps et a été le thème principal du film à succès “Titanic”.

Les fans n’ont pas tardé à se tourner vers les réseaux sociaux pour critiquer le dénigrement de Rolling Stone, et la légère a été rapportée par plusieurs médias, dont CNN.

“Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire que nous pouvons avoir nos” opinions “MAIS le fait est que @celinedion A LA TECHNIQUE, LA PUISSANCE, LA VOIX, LES HITS ET LA CARRIÈRE INNOVANTE”, a déclaré un utilisateur de Twitter .



“APRÈS TOUT CE QUE CELINE DION NOUS A DONNÉ + PASSÉ !!! La retirer de cette liste est un crime contre l’humanité !!!” dit un autre.

D’autres ont dit que Québec défendrait rapidement la réputation du chanteur.

“Rolling Stone n’a pas inclus Céline Dion dans sa liste des plus grands chanteurs de tous les temps. Le Québec a déclaré la guerre. Rolling Stone a intérêt à se préparer à affronter une armée de Canadiens français en colère qui les terrassera avec rien d’autre que des attitudes condescendantes et des assiettes de poutine “, a déclaré une femme sur Twitter.

Rolling Stone a répondu de manière préventive aux critiques de la liste en tweetant “Avant de commencer à faire défiler (et à commenter), gardez à l’esprit qu’il s’agit de la liste des plus grands chanteurs, pas de la liste des plus grandes voix. Le talent est impressionnant, le génie est transcendant”.

Dion, 54 ans, a récemment annoncé qu’elle souffrait d’un syndrome de Moersch-Woltman, une maladie neurologique rare provoquant des spasmes musculaires. Il est également connu sous le nom de “syndrome de la personne raide”.

De ce fait, elle ne reprendra pas sa tournée mondiale en Europe en février prochain.