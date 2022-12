Céline Dion révèle un diagnostic de trouble neurologique incurable dans une vidéo émotionnelle

Retenant ses larmes, Céline Dion a partagé dans une vidéo aux fans qu’elle a été diagnostiquée avec un trouble neurologique incurable.

S’exprimant sur Instagram, le natif canadien de 54 ans a déclaré: “Comme vous le savez, j’ai toujours été un livre ouvert. Et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant – mais je suis prêt maintenant. J’ai J’ai eu des problèmes de santé pendant longtemps. Et ça a été vraiment difficile pour moi de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu.”

Dion a ensuite révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de la personne raide (SPS), qui, a-t-elle expliqué, “affecte quelque chose comme une personne sur un million”.

Le SPS est défini par la Cleveland Clinic comme “un trouble du mouvement auto-immun rare qui affecte le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière). Les personnes atteintes de cette maladie éprouvent d’abord un raidissement des muscles de leur tronc suivi, au fil du temps, par le développement de raideur et de rigidité dans les jambes et d’autres muscles du corps.”

Dion a détaillé les problèmes spécifiques qu’elle a rencontrés, y compris les problèmes de mobilité.

“Alors que nous en apprenons encore sur cette maladie rare, nous savons maintenant que c’est ce qui a causé tous les spasmes que j’ai eus. Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, causant parfois des difficultés lorsque je marche et non me permettant d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude.”

La mère de trois enfants a partagé une vidéo pré-enregistrée en anglais et une en français, expliquant aux fans qu’elle se concentrera sur sa santé, et devra donc reporter la partie européenne de sa tournée.

“Cela me fait mal de vous dire, aujourd’hui, que cela signifie que je ne serai pas prêt à reprendre ma tournée en Europe en février. J’ai une excellente équipe de médecins qui travaillent à mes côtés pour m’aider à aller mieux et mes précieux enfants, qui soutiennent moi et me donner de l’espoir.”

En janvier, la chanteuse “My Heart Will Go On” a annulé les émissions nord-américaines restantes de sa “Courage World Tour”, citant une “récupération de problèmes de santé récents” comme raisonnement.

“Je travaille dur avec mon thérapeute en médecine sportive tous les jours pour reconstruire ma force et ma capacité à performer à nouveau. Mais je dois admettre que cela a été un combat. Tout ce que je sais, c’est chanter. C’est ce que j’ai fait toute ma vie . Et c’est ce que j’aime le plus faire”, a-t-elle admis.

La quintuple lauréate d’un Grammy Award était très émue lorsqu’elle s’adressait directement à son armée de fans.

“Tu me manques tellement. Vous me manquez tous – être sur scène, jouer pour vous. Je me donne toujours à 100% quand je fais mes spectacles. Mais mon état ne me permet pas de vous donner ça en ce moment. Pour moi Pour vous rejoindre à nouveau, je n’ai pas d’autre choix que de me concentrer sur ma santé en ce moment. Et j’ai l’espoir que je suis sur la voie de la guérison. C’est mon objectif. Et je fais tout ce que je peux pour récupérer. “

“Je tiens à vous remercier pour vos souhaits encourageants d’amour et de soutien sur mes réseaux sociaux. Cela signifie beaucoup pour moi. Prenez soin de vous – portez-vous bien. Je vous aime tellement. Et j’espère vraiment que je pourrai voir à nouveau, très bientôt. Merci.

