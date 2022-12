Céline Dion révèle un diagnostic de maladie neurologique rare : “Ça a été vraiment difficile pour moi”

La légendaire chanteuse canadienne Céline Dion a reporté plusieurs dates de tournée européenne en raison d’un diagnostic récent d’un trouble neurologique rare appelé syndrome de la personne raide.

Dans deux vidéos publiées jeudi sur les comptes de médias sociaux de Dion (en anglais et en français), elle a affirmé que la maladie débilitante ne lui permettait pas “de chanter comme j’en ai l’habitude”.

Le syndrome de la personne raide est une maladie incurable qui provoque une rigidité musculaire progressive et des spasmes. Les personnes diagnostiquées avec le trouble peuvent être handicapées, alitées ou incapables de prendre soin d’elles-mêmes, selon la Stiff Person Syndrome Research Foundation.

Pour Dion, 54 ans, elle a déclaré que les spasmes musculaires dont elle souffre “affectent tous les aspects de ma vie quotidienne”.

Elle a poursuivi, disant aux fans en larmes que le trouble “cause parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permet pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le faisais”.

« Je suis aux prises avec des problèmes de santé depuis longtemps, et il m’a été très difficile de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu », a-t-elle déclaré.

Dion regrettait intensément que son diagnostic la rende incapable de lancer l’étape européenne de sa tournée en février. Sa tournée de 2023 a été reportée à l’année suivante. Huit des représentations de Dion en 2023, du 31 mai au 17 juillet, ont été complètement annulées.

Pourtant, le My Heart Will Go On La chanteuse a assuré aux fans qu’elle, ses médecins et sa famille faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour aider son état à s’améliorer.

La quintuple lauréate d’un Grammy Award espérait qu’elle chanterait à nouveau.

“Tout ce que je sais, c’est chanter”, a-t-elle déclaré. « C’est ce que j’ai fait toute ma vie. Et c’est ce que j’aime le plus faire.

Dion a déclaré qu’elle travaillait chaque jour avec un thérapeute en médecine sportive pour augmenter sa force et la mettre en forme de performance.

“Tu me manques tellement. Vous me manquez tous », a déclaré Dion à ses fans. “Je me donne toujours à 100% quand je fais mes spectacles, mais ma condition ne me permet pas de vous donner ça en ce moment.”

Plus tôt cette année, Dion a reporté sa tournée mondiale en raison de “spasmes musculaires graves et persistants”.

Des informations sur la tournée de Dion et son report sont disponibles sur son site Web.

Le National Center for Advancing Translational Sciences a rapporté qu’il y a moins de 5 000 cas connus de syndrome de la personne raide aux États-Unis. Les symptômes du trouble peuvent apparaître à tout moment de la vie d’un patient, bien qu’il soit le plus souvent observé à l’âge adulte.