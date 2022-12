Céline Dion révèle qu’elle souffre d’une maladie incurable — RT Games & Culture

La chanteuse canadienne de renommée mondiale, Céline Dion, a parlé de graves problèmes de santé qu’elle a connus récemment. La femme de 54 ans a dit à ses fans qu’elle luttait contre une maladie neurologique rare et incurable qui provoque des spasmes musculaires incontrôlables.

Dans un post Instagram émouvant qu’elle a publié jeudi, Dion a écrit : “Récemment, on m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare appelé syndrome de la personne raide, qui touche une personne sur un million.”

La célébrité a révélé qu’elle remarquait des symptômes depuis un certain temps, mais n’avait appris que récemment ce qui les causait. Dion a poursuivi en décrivant comment les spasmes musculaires affectent ses activités quotidiennes, “provoquant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude.”















Cette condition signifie qu’elle ne pourra pas reprendre sa tournée européenne prévue en février de l’année prochaine, a annoncé la chanteuse avec regret.

Dion a également déclaré qu’elle mettrait désormais toute son attention sur sa santé dans l’espoir de remonter sur scène à l’avenir.

“Je travaille dur avec mon thérapeute en médecine sportive tous les jours pour reconstruire ma force et ma capacité à performer à nouveau,” elle a dit à ses fans.

La chanteuse a d’abord laissé entendre qu’elle pourrait avoir des problèmes de santé en janvier, lorsqu’elle a annulé plusieurs concerts en Amérique du Nord prévus pour mars et avril.

Bien que le syndrome de la personne raide soit une maladie incurable, il existe des traitements qui peuvent ralentir sa progression.

Dion est un artiste canadien et l’un des artistes musicaux les plus vendus au monde de tous les temps, avec plus de 200 millions de ventes de disques. Elle a remporté cinq Grammy Awards depuis le début de sa carrière au début des années 1980.