Céline Dion remet un prix pour sa première apparition sur scène depuis les Jeux olympiques de Paris

La chanteuse avait l’air incroyable lorsqu’elle a prononcé un discours puissant lors du gala Spirit of Life de l’industrie de la musique, du cinéma et du divertissement mardi soir, applaudissant l’organisation philanthropique City of Hope pour avoir apporté son soutien et ses encouragements à ceux qui sont confrontés aux défis les plus difficiles de la vie.

L’interprète de « My Heart Will Go On » a fait une rare apparition pour remettre le Spirit of Life Award au président-directeur général d’AEG Presents. Jay Marciano lors de l’événement de l’organisation. La campagne annuelle vise à rallier le soutien à la mission de sauvetage de City of Hope visant à vaincre le cancer et le diabète.