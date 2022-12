Céline Dion : reine de la résidence moderne à Las Vegas

Céline Dion a gagné sa couronne en tant que reine de Sin City après avoir joué pour des millions de fans à Las Vegas, Nevada pendant 15 ans.

“A New Day…” a été sa première résidence de concert au Colosseum du Caesars Palace et a soutenu son 18e album studio, “A New Day Has Come”. Le spectacle de 90 minutes a été créé en 2003 et était tout autant une expérience visuelle qu’un chef-d’œuvre musical. Le spectacle de Dion est devenu le billet le plus populaire de la ville et a attiré des fans du monde entier.

Son contrat initial de 100 millions de dollars sur trois ans (qui comprenait une participation aux bénéfices) avec The Colosseum a été prolongé de deux ans en raison de l’incroyable succès de l’émission. Après plus de 700 spectacles, “A New Day…” s’est terminé en décembre 2007. Il est toujours considéré comme la résidence la plus réussie de tous les temps.

La présence distinguée de Dion sur le Strip a inauguré des souvenirs du vieux Las Vegas, où les visiteurs étaient tout aussi intéressés à frapper les tables qu’ils l’étaient de voir Elvis Presley pendant son séjour de sept ans à l’International Hotel, ou d’attraper The Rat Pack dans la Copa Chambre au Sands Casino au début des années 60.

CELINE DION RÉVÈLE UN DIAGNOSTIC DE TROUBLE NEUROLOGIQUE INCURABLE DANS UNE VIDÉO ÉMOTIONNELLE

Elle a ouvert la voie à une nouvelle ère d’artistes pour faire leur marque – et gagner des millions avec plusieurs spectacles dans un même lieu – dans le désert, y compris les résidences de Britney Spears, Katy Perry, Carrie Underwood, Luke Bryan, Miranda Lambert et Elton John.

Vive Las Vegas

Céline a redéfini l’industrie du divertissement en 2003 avec sa résidence “A New Day…” lorsqu’elle a invité les fans à venir la voir au lieu de faire le tour du monde avec une production de concert complète.

LA LONGUE CARRIÈRE DE CÉLINE DION : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA CHANTRICE CANADIENNE

Dirigé par Franco Dragone et chorégraphié par Mia Michaels, 43 danseurs ont aidé à créer une performance impressionnante. Plus de trois millions de fans ont eu la chance de voir le spectacle, qui a rapporté plus de 500 millions de dollars de revenus.

Elle est retournée au Caesars Palace en 2011 pour une deuxième résidence, intitulée à juste titre “Céline”, qui a rapporté près de 300 millions de dollars.

Dion a commencé la série le 15 mars 2011 et a mis fin au passage de 424 spectacles en juin 2019, après avoir joué 1141 spectacles au total sur 16 ans à Las Vegas. Ses résidences sont les deux résidences de Las Vegas les plus rentables et les plus vendues de tous les temps, ayant rapporté 681,3 millions de dollars, selon AEG.

À la fin de sa résidence en 2019, Dion a rendu hommage à son défunt mari et manager, René Angélil, lors du spectacle dans un moment émouvant qu’elle a partagé sur scène avec leurs trois enfants.

“Je suis à la fois fière et humble de ce que nous avons accompli au Colisée depuis nos débuts il y a 16 ans, lorsque René et moi avons partagé ce rêve pour la première fois”, a-t-elle déclaré au public. “Toute cette expérience a été une grande partie de ma carrière dans le show business, une que je chérirai pour toujours.”

AEROSMITH ANNULE LES SPECTACLES FINAUX À VEGAS EN RAISON DE LA SANTÉ DE STEVEN TYLER

Le quintuple Prix ​​Grammy La gagnante devait commencer une nouvelle résidence à Resorts World en 2021, mais des problèmes de santé croissants l’ont forcée à ralentir.

Céline a admis un revers dans ses projets de retour sur scène avec sa tournée “Courage” en 2023 lors d’une vidéo émouvante publiée jeudi où elle a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec un trouble neurologique rare appelé syndrome de la personne raide. La maladie auto-immune peut provoquer des spasmes musculaires et affecter les problèmes de mobilité, et Dion a été forcée de reporter ses prochains concerts à 2024.

“Alors que nous en apprenons encore sur cette maladie rare, nous savons maintenant que c’est ce qui a causé tous les spasmes que j’ai eus”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, provoquant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude.”

Elle a ajouté : “Cela me fait mal de vous dire, aujourd’hui, que cela signifie que je ne serai pas prête à reprendre ma tournée en Europe en février. J’ai une excellente équipe de médecins qui travaillent à mes côtés pour m’aider à aller mieux et mes précieux enfants, qui me soutiennent et me donnent de l’espoir.”

Concerts West / AEG Presents et Resorts World Las Vegas ont déclaré dans un communiqué fourni à Fox News Digital : “Quand Céline sera prête et sentira qu’elle est de retour à 100 %, nous serons impatients de l’accueillir au Resorts World Theatre. La santé de Céline est la priorité, et nous annoncerons de nouvelles dates quand elle sera prête.”

donne m’en plus

Britney Spears a laissé sa marque à Las Vegas avec sa célèbre résidence “Britney: Piece of Me”, qui a débuté en 2013 et s’est terminée après 248 spectacles en 2017.

Elle a annoncé la série sur “Good Morning America” ​​via un survol en hélicoptère où 1 000 fans ont brandi des cartes révélant que sa nouvelle entreprise commencerait en décembre.

Près d’un million de personnes ont eu la chance de voir Spears se produire à l’auditorium AXIS du Planet Hollywood Resort & Casino.

Son contrat initial était de deux ans, mais avec tant de succès, elle a prolongé de deux ans et aurait rapporté plus de 138 millions de dollars.

Entre les pauses dans les dates de concert, Spears a partagé le même lieu avec Jennifer Lopez qui est montée sur scène pour sa résidence “All I Have” à partir de janvier 2016.

À un moment donné, Lopez et Spears se sont battus pour la représentation la plus rentable de Planet Hollywood avec JLo gagnant plus d’un million de dollars lors d’une performance d’août 2016, mais Britney a récupéré la première place pour sa dernière performance en résidence en décembre 2017.

KATY PERRY EXPLIQUE SON ŒIL « GLITCHING » APRÈS QUE LA VIDÉO DE LA PERFORMANCE SOIT VIRALE

Lopez a décroché la résidence la plus réussie de Las Vegas en 2016, avec un chiffre d’affaires de 34,6 millions de dollars. Au total, Jenny from the Block a récolté plus de 101 millions de dollars sur 121 spectacles à la fin de sa résidence en 2018.

Frapper les touches

Céline Dion était dans le sol incliné du Colisée avec Sir Elton John pour sa première résidence en 2004, “The Red Piano”.

Initialement prévu comme un programme de 75 spectacles sur trois ans, John s’est produit 243 fois sur six ans et a terminé sa première tournée au Caesars en 2009.

Il a attiré plus d’un million de fans, a engrangé 160 millions de dollars de revenus et est classé au troisième rang des résidences les plus lucratives à Vegas à ce jour. Cher l’a remplacé par un contrat de 60 millions de dollars sur trois ans.

Sa deuxième tournée au Caesars Palace était avec “The Million Dollar Piano, qui a commencé en 2011 et s’est terminé en 2019.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le chanteur de “Rocket Man” a de nouveau joué un total de 197 spectacles au Caesars, gagnant plus de 130 millions de dollars.

Une autre star qui s’est concentrée sur les touches lors de son concert, “Lady Gaga Enigma + Jazz & Piano”.

Gaga a eu la résidence la plus rentable à Las Vegas en 2019 dans le cadre d’un accord avec Park Theatre à Park MGM d’une valeur de 100 millions de dollars. Contrairement aux artistes qui l’ont précédée, elle a produit deux spectacles différents, l’un axé sur ses succès et l’autre sur son amour du piano.

Plus de 275 000 personnes sont venues voir leur Mother Monster se produire tout au long de son séjour de quatre ans, qui avait été prolongé après une interruption due à la pandémie de COVID-19.

Katy Perry a annoncé sa première résidence de huit concerts en 2021 avec Resorts World Las Vegas.

En raison de la demande populaire et des critiques élogieuses, huit autres spectacles ont été ajoutés, prolongeant la résidence jusqu’en mars 2022.

Le chanteur de “Teenage Dream”, au total, a maintenant 54 émissions en jeu dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 168 millions de dollars. La résidence de Perry court maintenant jusqu’au 15 avril 2023.

Parmi les autres stars qui ont jeté leur dévolu sur Las Vegas figurent Carrie Underwood, Adele, Garth Brooks et Miranda Lambert.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stephen Sorace de Fox News Digital a contribué à ce rapport