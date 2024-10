Céline Dion présente le jeu Cowboys-Steelers SNL et se fait tremper dans Gatorade

Ce n’était pas le duo le plus naturel, mais d’une manière ou d’une autre, Céline Dion, les Cowboys de Dallas, les Steelers de Pittsburg et le Sunday Night Football se sont réunis dans une symphonie de poésie de gril imprégnée de Gatorade.

Qui aurait cru qu’une ballade se marierait si bien avec le football ?

« Je pense que ce que je préfère dans ce jeu, c’est son pouvoir de relier qui nous sommes à qui nous étions », a déclaré Dion. « Pour prouver que nos souvenirs les plus puissants, nos amours les plus durables peuvent rester avec nous pour toujours. Vous voyez de quoi je parle, n’est-ce pas ? Parfois, certaines nuits, tout revient. »

Après son retour aux Jeux olympiques de Paris, la première diva de la chanson québécoise a introduit le match phare tandis que « It’s All Coming Back To Me » jouait en arrière-plan.

Alors que Dion explique le lien entre son succès de 1996 et la rivalité Dallas-Pittsburgh, un montage montre les jeux classiques des années passées.

À juste titre, 1996 a été la dernière année où les Cowboys ont remporté le Super Bowl.

« Quand tu me touches comme ça, quand tu me tiens comme ça… Ça marche, non ? » dit Dion alors qu’un receveur est écrémé, le quart-arrière limogé et un autre joueur frappe son adversaire avec son poing dans la poitrine.

« Quelle belle passion cela a produit. Quel chagrin douloureux cela a révélé; il y a si longtemps », a déclaré Dion. « Les Cowboys, les Steelers, un classique intemporel du dimanche soir. »

Juste pour s’assurer que Dion repartait avec sa bonne foi dans la NFL, elle était trempée de Gatorade orange.