Céline Dion pleure à cause de sa santé dans la bande-annonce du documentaire « I Am »

Céline Dion devient émue dans son nouveau documentaire, « I Am: Celine Dion », lorsqu’elle explique comment elle a dû prendre du recul par rapport à ses performances devant ses fans adorés au milieu de sa bataille contre le syndrome de la personne raide.

« Je travaille dur tous les jours, mais je dois admettre que ça a été un combat », a déclaré le lauréat d’un Grammy. dit dans une bande-annonce du prochain documentaire Prime Video, publié jeudi. « Cela me manque tellement. »

Elle ajoute ensuite, les larmes aux yeux : « Les gens, ils me manquent. »

Céline Dion est vue en train de pleurer dans la bande-annonce de son nouveau documentaire, « I Am: Celine Dion ». Vidéo principale

La superstar de la musique devient émue lorsqu’elle parle de son interruption de la scène en raison de ses problèmes de santé. Vidéo principale

Cependant, Dion, 56 ans, explique également dans l’aperçu qu’elle est déterminée à remonter sur scène.

« Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai », dit l’interprète de « My Heart Will Go On ». « Et je ne m’arrêterai pas. Je ne m’arrêterai pas.

Dans le documentaire, Dion – qui n’avait que 13 ans lorsqu’elle a sorti son premier album – revient également sur la trajectoire de sa carrière, ajoutant : « J’ai vu ma vie et j’aime chaque morceau. »

L’interprète de « Power of Love » note cependant que même si cela « a l’air bien » d’enregistrer de la musique dans un studio, c’est « meilleur » lorsqu’elle peut chanter un morceau devant ses fans et est capable de « créer ». [her] propre magie.

« Ce n’est pas difficile de faire un spectacle, vous savez », dit-elle. « C’est difficile d’annuler un spectacle. »

Dion a été contrainte d’annuler ses tournées et sa résidence à Las Vegas en 2021 et 2022 en raison de ses difficultés. AFP via Getty Images

En décembre 2022, elle a révélé qu’on lui avait diagnostiqué le syndrome de la personne raide. Vidéo principale

En décembre 2022, Dion a révélé qu’on lui avait diagnostiqué le syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare qui provoque une raideur musculaire et des spasmes musculaires douloureux.

La maladie a contraint la chanteuse de « All by Myself » à annuler sa tournée en Europe, qui devait débuter en février suivant.

Dion a également dû reporter sa résidence à Las Vegas en octobre 2021 et annuler sa tournée nord-américaine des mois plus tard, pendant que les médecins résolvaient ses problèmes médicaux.

« Tout ce que je sais, c’est chanter. C’est ce que j’ai fait toute ma vie, et c’est ce que j’aime le plus faire », a déclaré la chanteuse de « That’s The Way It Is » dans une vidéo sincère via Instagram lors de l’annonce du diagnostic.

« Tout ce que je sais, c’est chanter. C’est ce que j’ai fait toute ma vie, et c’est ce que j’aime le plus faire », avait précédemment déclaré Dion à ses abonnés Instagram. Vidéo principale

«Les gens, ils me manquent», dit Dion dans son nouveau document. Vidéo principale

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci pour l’enregistrement!

Pendant que Dion parlait de son parcours de santé, sa sœur Claudette Dion a donné un aperçu rare des difficultés de la superstar, partageant qu’ils n’avaient pas réussi à trouver de médicaments qui aidaient à soulager les symptômes et que Céline aurait perdu le contrôle de ses muscles.

Cependant, l’interprète de « I’m Alive » a fait un retour remarquable aux yeux du public lors des Grammys 2024 en février, marchant jusqu’au podium sans aide et montrant qu’elle est peut-être en voie de guérison.

« Quand je dis que je suis heureuse d’être ici, je le pense vraiment avec tout mon cœur », avait-elle déclaré au public à l’époque.

Dion a travaillé dur ces dernières années pour se rétablir. Vidéo principale

En février, elle a fait un retour sous les yeux du public aux Grammys 2024. AFP via Getty Images

« Ceux qui ont eu la chance d’être ici aux Grammy Awards ne doivent jamais prendre pour acquis l’immense amour et la joie que la musique apporte dans nos vies et chez les gens du monde entier. »

En mars, Céline a ensuite partagé via Instagram qu’elle était « déterminée » à remonter sur scène et à « vivre une vie aussi normale que possible ».

« I Am : Celine Dion » sera diffusé le 25 juin sur Prime Video.