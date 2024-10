Céline Dion lance une nouvelle promotion pour Sunday Night Football

Canalisant leurs meilleurs espoirs, « nous venons à cet endroit pour la magie », NBC et Peacock ont ​​lancé une nouvelle promo pour « Sunday Night Football » avec la sirène canadienne Céline Dion. Parce que quand les fans pensent au football, ils pensent à Deion (Sanders).

La chanteuse est apparue soudainement après que les premières mesures de sa chanson emblématique, « It’s All Coming Back to Me Now », aient retenti pendant l’émission. Vêtu d’un sweat-shirt vintage du Super Bowl de 1996, Dion a rappelé le match légendaire lorsque les Cowboys ont battu les Steelers, faisant la promotion du match revanche de ce soir.

« Je pense que ce que je préfère dans ce jeu, c’est son pouvoir de connecter qui nous sommes, à qui nous étions. » dit Dion. « Pour prouver que nos souvenirs les plus puissants, nos amours les plus durables, peuvent rester avec nous pour toujours. Vous savez de quoi je parle, n’est-ce pas ? Parfois, certaines nuits, tout revient.

Pendant que les images de l’ancien match étaient diffusées, Dion a continué à raconter : « Leur histoire d’amour, enfin peut-être pas. amour la façon dont je le chante habituellement. Mais quand même, travaillez avec moi ici. Je veux dire, ‘Quand tu me touches comme ça, Quand tu me tiens comme ça’… ça te va en quelque sorte, non ?

« Mais vraiment, quelle belle passion cela a produit. Quel chagrin douloureux cela a révélé. Donc, il y a si longtemps », a poursuivi le chanteur. « Comme tant d’anciennes flammes, ça fait toujours du bien quand elles sont de nouveau ensemble, tu ne trouves pas ? Comme ce soir, évoquant le genre de magie qu’ils produisaient autrefois. Les Cowboys et les Steelers, un classique intemporel du dimanche soir.

L’acteur oscarisé a ensuite été aspergé de Gatorade. On croise les doigts, cette promo nous rapproche du retour de Dion dans sa résidence à Vegas.

La dernière performance live épique de Dion lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 a stupéfié le monde alors qu’elle interprétait une interprétation époustouflante de « Hymne à l’amour » d’Edith Piaf au pied de la Tour Eiffel.

Le chanteur a capturé la nuit qui s’est déroulée à travers le vent et la pluie sur la scène mondiale. Il s’agissait de sa première performance depuis son diagnostic du syndrome de la personne raide en décembre 2022, qui l’a obligée à se retirer des projecteurs.

Dans une interview avec Hoda Kotb en juin, Dion a expliqué comment le syndrome de la personne raide affecte sa voix chantée, disant que c’est « comme si quelqu’un vous étranglait… c’est comme si quelqu’un poussait votre larynx, votre pharynx, de cette façon ».