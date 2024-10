Céline Dion fait pleurer Adèle lors d’un échange sincère lors d’un spectacle à Vegas

Les chanteurs puissants n’ont pas pu contenir leurs émotions alors qu’ils s’embrassaient

La résidence d’Adèle à Las Vegas a atteint un nouveau sommet d’émotion lorsqu’elle a été rejointe dans le public par nul autre que Céline Dion, faisant pleurer les deux chanteuses puissantes.

Lors de son concert du 26 octobre au Colisée du Caesars Palace, Adèle, 36 ans, a repéré Dion, 56 ans, dans la foule alors qu’elle chantait sa ballade émouvante. Quand nous étions jeunes. Émue par la présence de Dion, Adèle s’est approchée et les deux stars ont partagé une étreinte émotionnelle, capturée dans une vidéo publiée par un fan sur X (anciennement Twitter).

Dans la vidéo, on voit Adèle visiblement en larmes alors qu’elle atteint Dion, qui a chaleureusement tenu le visage d’Adèle et lui a embrassé la main. Cet échange touchant a laissé Dion se tamponner les yeux, tandis que ses fils Nelson et Eddy Angélil, 14 ans, la réconfortaient par la suite.

Les fans ont également vu Adele essuyer ses larmes alors qu’elle retournait sur scène, visiblement émue par ce moment inoubliable avec son idole.

Cette rencontre émouvante a été particulièrement poignante, car Adèle est une superfan bien connue de Dion. Elle a même assisté au spectacle de Dion dans le même théâtre en 2018, le qualifiant plus tard de « un moment fort absolu de ma vie ».

Dans une démonstration ludique de fandom, Adele a un jour partagé dans une interview en 2021 que son « bien le plus fier » était un morceau encadré de chewing-gum de Dion, un souvenir offert par James Corden après l’apparition de Dion dans Karaoké Covoiturage.