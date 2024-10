Céline Dion fait pleurer Adele alors qu’elles s’embrassent à la résidence d’Adele à Vegas | Adèle, Céline Dion | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Céline Dion et Adèle se font les uns les autres – et le monde ! – fondit en larmes.

L’icône de « My Heart Will Go On » était présente au concert en résidence de la superstar « Hello », samedi soir (26 octobre) au Colosseum Theatre du Caesars Palace à Las Vegas. (Fait intéressant : le lieu a été construit à l’origine pour Célinepremière résidence de en 2003.)

Dans un moment d’émotion posté par un compte fan sur X (anciennement Twitter), Adèle repéré Céline dans la foule en chantant « When We Were Young », fondant en larmes.

Elle a dit quelques mots à Céline comme le disait le chanteur canadien Adèlele visage de dans ses mains, puis s’embrassant Adèle» la main alors qu’elle faisait signe à ceux qui se trouvaient à proximité avant de partager quelques mots supplémentaires et de retourner sur scène.

Un autre extrait a montré Céline se rasseoir après son doux moment avec Adèle et en se tamponnant les yeux.

Adèle je suis venu voir Céline s’est produite en concert dans le même théâtre il y a quelques années, s’est rendue dans les coulisses en 2018 après s’être produite au Colisée pendant Célinedeuxième résidence de Vegas.

« Je n’ai pas pu faire tous mes spectacles, mais j’étais ravi que Adèle Je suis venu voir l’un d’eux… Je l’aime tellement !!” Céline écrivait à l’époque.

« Reine Céline! Quel spectacle, un moment fort de ma vie, merci beaucoup pour l’attention portée à votre public et votre humour fou. Bonne année madame x, » Adèle dit à l’époque.

