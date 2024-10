Céline Dion fait face à « l’allégation la plus horrible » au milieu de son retour musical : rapport

Photo : Céline Dion fait face à « l’allégation la plus horrible » au milieu d’un retour musical : rapport

Céline Dion serait sous la normale après sa performance aux Jeux olympiques.

La plupart des fans de Céline étaient aux anges lorsque Céline Dion est montée sur scène, perchée au premier niveau de la Tour Eiffel, pour interpréter « L’Hymne à l’amour » lors de la cérémonie d’ouverture du Festival 2024. Jeux Olympiques de Paris.

Cependant, sa performance a divisé les fans et une nouvelle controverse a émergé concernant la chanteuse, qui lutte actuellement contre le syndrome de la personne raide (SPS), affirmant qu’elle ne faisait que synchroniser ses lèvres avec la chanson.

Selon En contactpour un certain nombre de spectateurs, la performance était préenregistrée, « sans l’ombre d’un doute ».

Un ingénieur du son anonyme a également partagé avec le média : « C’était une lecture à 100 %, vous pouvez l’entendre dès les premières notes. »

De plus, le compositeur et interprète Etienne Guéreau a partagé son avis sur la performance et a déclaré : « Ce que nous avons entendu à la télévision était une lecture corrigée. »

« Elle reste plutôt discrète à ce sujet, donc on ne sait toujours pas si elle a réellement reçu de l’aide », a également ajouté le musicien.

« Mais ce qui est vraiment cruel, c’est que les gens ne lui accordent même pas le bénéfice du doute ou toute sorte de grâce, ils se contentent de l’attaquer et de la troller et d’être si vicieux et c’est la dernière chose dont elle a besoin », a-t-il ajouté.

« On la traite d’inauthentique, ce qui est l’allégation la plus horrible que l’on puisse faire à propos de Céline, et la plus complètement fausse en plus », a conclu la source.