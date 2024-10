Céline Dion émue aux larmes par la reprise épique de Kelly Clarkson de « My Heart Will Go On »

CNN

Le cœur de Céline Dion restera toujours pour Kelly Clarkson.

La puissance vocale canadienne a publié un message émouvant vidéo sur sa page X mardi avec un message spécial pour Clarkson, qui a interprété une reprise de la célèbre chanson thème du film « Titanic » de Dion « My Heart Will Go On » lors d’un récent épisode de son émission-débat éponyme de jour.

Dion a déclaré dans le clip qu’elle avait récemment regardé le film de Clarkson. performance – qui a été diffusé le mois dernier pendant la partie « Kellyoke » de son émission – et a expliqué à quel point elle était émue.

« Je viens de te voir chanter » My Heart Will Go On « et je pleure encore », a déclaré Dion, les larmes aux yeux. « Vous étiez absolument incroyable, fantastique. J’ai tellement aimé ça.

En juillet, Dion a fait un retour très attendu sur scène après avoir fait face à quelques problèmes de santé, entraînant une interruption.

Elle a clôturé en grande pompe la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Paris avec une interprétation spectaculaire et émouvante de « L’Hymne à l’amour » d’Edith Piaf depuis la Tour Eiffel.

Clarkson était à l’époque l’un des commentateurs olympiques de NBC aux côtés de Peyton Manning et Mike Tirico, et a été vu à l’émission s’étouffer en réagissant à la performance de Dion.

« En fait, je ne peux pas parler pour le moment », Clarkson ditsa voix grince. « Si vous savez quelque chose sur Céline en ce moment, c’est son objectif… Qu’elle s’en soit sortie, c’était incroyable. Et dans mon domaine, elle est la médaillée d’or des athlètes vocaux.

Dion a déclaré mardi dans sa vidéo qu’après les Jeux olympiques, elle avait observé la réaction de Clarkson face à sa performance.

« C’était si doux d’entendre ta voix », a déclaré Dion. « Ta voix était brisée et cela m’a énormément touché. »