Céline Dion dit qu’elle souffre d’une maladie neurologique connue sous le nom de syndrome de la personne raide

Céline Dion s’est excusée auprès de ses fans en Europe dans un article émouvant sur les réseaux sociaux jeudi, affirmant qu’une maladie neurologique rare l’empêchait de monter sur scène pour les spectacles précédemment programmés au printemps et en été.

Dion, 54 ans, a déclaré qu’elle souffrait du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare.

En janvier, l’icône de la pop a annulé certaines émissions nord-américaines, son site Web citant des spasmes musculaires persistants.

“Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, provoquant parfois des difficultés lorsque je marche, et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude”, a-t-elle déclaré jeudi.

Selon son site Internet, huit spectacles de l’été 2023 de sa tournée Courage ont été annulés, dont plusieurs qui devaient avoir lieu au printemps ont été reportés à 2024. Certaines des dates européennes avaient déjà été repoussées de 2022.

La native de Charlemagne, au Québec, a déclaré qu’elle faisait face à des problèmes de santé difficiles depuis longtemps.

“Je dois admettre que ça a été une lutte”, a-t-elle déclaré. “Tout ce que je sais, c’est chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie.”

La semaine dernière, le Las Vegas Review-Journal a rapporté que le Resorts World Las Vegas avait espéré qu’elle pourrait commencer sa résidence prévue dans ce lieu de 3 500 places dans le courant de 2023. Elle a précédemment tenu un tribunal à Vegas au Caesars Palace pour des spectacles récurrents s’étalant sur plusieurs années.

“Faire tout ce que je peux”

La quintuple lauréate d’un Grammy a déclaré qu’elle consultait régulièrement des médecins, y compris un thérapeute en médecine sportive, et que ses enfants l’avaient soutenue.

“J’espère que je suis sur la voie de la guérison”, a-t-elle déclaré. “C’est mon objectif, et je fais tout ce que je peux pour récupérer.”

L’icône pop derrière My Heart Will Go On, Si tu me l’as demandé et Parce que tu m’aimais a remporté 20 prix Juno et a été parmi les premiers à être honorés sur l’Allée des célébrités canadiennes à Toronto, en 1999.

En plus de ses problèmes de santé, depuis 2016, Dion fait face au décès de son mari, de sa mère et d’un de ses frères.

Elle avait donné des dizaines de spectacles à travers l’Amérique du Nord en 2019 et 2020 jusqu’à la semaine où la pandémie de COVID-19 a fermé les divertissements en direct à travers le monde.

Pour l’instant, les dates de tournée précédemment annoncées entre le 26 août et le 4 octobre sont toujours prévues.