Céline Dion dit qu’elle souffre du syndrome de la raideur, une maladie rare

Dion, une chanteuse théâtrale et puissante surtout connue pour ses interprétations d’octave de chansons comme “Because You Loved Me” et “My Heart Will Go On”, avait auparavant reporté sa dernière résidence à Las Vegas et sa tournée européenne tout en annulant sa tournée nord-américaine dates en raison de problèmes de santé. L’annonce de jeudi repoussera ses spectacles du printemps 2023 à l’année suivante tout en annulant huit de ses représentations de l’été 2023.

“Tout ce que je sais, c’est chanter”, a-t-elle déclaré. « C’est ce que j’ai fait toute ma vie, et c’est ce que j’aime le plus faire. Tu me manques tellement, je manque de vous voir tous, d’être sur scène, de jouer pour vous. Je me donne toujours à 100% quand je fais mes émissions, mais ma condition ne me permet pas de vous donner ça en ce moment.

“Je vous aime tellement, et j’espère vraiment pouvoir vous revoir très bientôt”, a-t-elle ajouté.