Céline Dion annule toutes les dates de tournée au milieu d’une bataille de santé avec un trouble neurologique incurable

Céline Dion a officiellement annoncé l’annulation de sa tournée mondiale Courage après son combat continu contre un trouble neurologique incurable.

La chanteuse emblématique de 55 ans s’est rendue sur Instagram pour informer les fans de son état de santé.

« C’est avec une immense déception que nous devons annoncer aujourd’hui l’annulation du Courage World Tour », a commencé Dion dans son article détaillé.

« Je suis tellement désolée de vous décevoir tous une fois de plus. Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100% », a-t-elle ajouté.

« Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez tous que je suis je n’abandonne pas… et j’ai hâte de vous revoir ! »

L’interprète de « My Heart Will Go On » a stupéfait les fans en décembre lorsqu’elle a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de la personne raide, qui, selon elle, « affecte quelque chose comme une personne sur un million ».

Le syndrome de la personne raide est défini par la Cleveland Clinic comme « un trouble rare du mouvement auto-immun qui affecte le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière). Les personnes atteintes de cette maladie éprouvent d’abord un raidissement des muscles du tronc suivi, au fil du temps, par le développement de la raideur et de la rigidité des jambes et d’autres muscles du corps. »

Dion a continué d’informer les fans de la manière dont ils peuvent se faire rembourser leurs billets.

« Les billets achetés pour les quarante-deux dates annulées seront remboursés via le point de vente d’origine. Pour plus d’informations sur les billets ou les options, les détenteurs de billets doivent contacter leur point d’achat d’origine. »

L’année dernière, Dion a dit avec émotion à ses fans dans une vidéo Instagram qu’elle avait eu des problèmes de mobilité et que la condition affectait également sa voix.

« Alors que nous en apprenons encore sur cette maladie rare, nous savons maintenant que c’est ce qui a causé tous les spasmes que j’ai eus », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, provoquant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude. »

En janvier 2022, Dion a annoncé qu’elle annulait le reste des dates de la tournée nord-américaine de sa tournée « Courage » en raison de « spasmes musculaires graves et persistants » qui l’empêchaient de jouer.

Suite à son annonce, les dates de la tournée de Dion du 24 février au 11 avril 2023 ont été reportées du 6 mars au 22 avril 2024, et ses représentations estivales du 31 mai au 17 juillet 2023 ont été annulées.

Dion a retenu ses larmes alors qu’elle s’adressait directement à ses fans en disant: « Vous me manquez tellement. Vous me manquez tous de vous voir – être sur scène, jouer pour vous.

« Je me donne toujours à 100% quand je fais mes émissions », a-t-elle déclaré aux fans dans la vidéo précédente. « Mais mon état ne me permet pas de te donner ça en ce moment. Pour que je te rejoigne à nouveau, je n’ai d’autre choix que de me concentrer sur ma santé en ce moment. »

« Et j’espère que je suis sur la voie de la guérison. C’est mon objectif. Et je fais tout ce que je peux pour récupérer. »

