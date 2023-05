Céline Dion annule sa tournée mondiale au milieu d’une bataille effrayante pour la santé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

C’est un triste jour pour ses fans, pour de nombreuses raisons. Il a été confirmé que Céline DionLa tournée mondiale de Courage ne se poursuivra pas, toutes les dates restantes actuellement en vente pour 2023 et 2024 étant annulées. Alors que les dates initiales ont été annulées en raison de la pandémie, Céline a été forcée de mettre fin à la tournée une fois de plus alors qu’elle continue d’être traitée pour le syndrome de la personne raide, une condition médicale qui l’empêche de se produire.

Dans une déclaration aux fans par l’intermédiaire de son équipe par e-mail, Céline a partagé son chagrin d’avoir annulé une fois de plus. « Je suis vraiment désolé de vous décevoir tous une fois de plus », a déclaré Céline. « Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100 %. Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez tous que je n’abandonne pas… et j’ai hâte de vous revoir !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Bien que la raison soit compréhensible, les fans sont sûrement déçus non seulement d’entendre que les concerts ne se poursuivront pas, mais que Céline est toujours aux prises avec son diagnostic. Sa capacité à frapper sans effort des notes élevées lui a valu les éloges de la critique et l’admiration du public du monde entier, et sa présence époustouflante a fait d’elle l’une des artistes les plus appréciées de sa génération.

En effet, les fans ont tellement aimé ses performances que de 2003 à 2019, des millions de fans du monde entier se sont envolés pour Las Vegas pour la regarder dans son émission de résidence très réussie à Las Vegas intitulée « A New Day… » suivi de « Celine ». au Caesar’s Palace. Le concert le plus récent de Céline remonte à 2020 juste avant la pandémie de COVID-19, lorsqu’elle s’est produite au Prudential Center du New Jersey le 8 mars.

Céline avait révélé pour la première fois qu’elle avait reçu un diagnostic de syndrome de la personne raide dans une vidéo émouvante en décembre 2022. La mère de trois enfants a admis qu’elle avait le cœur brisé par le diagnostic. « Je suis confronté à des problèmes de santé depuis longtemps et cela a été très difficile pour moi de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu. Récemment, on m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare appelé syndrome de la personne raide, qui touche environ une personne sur un million », a-t-elle déclaré.

Plus à propos Céline Dion

Lien connexe En rapport: La santé de Céline Dion : la maladie rare qu’elle combat, ses maux antérieurs et comment elle se sent maintenant

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.