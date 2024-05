Céline Dion affirme qu’elle est «presque» MORTE au milieu d’une bataille contre le syndrome de la personne raide

Céline Dion a récemment révélé qu’elle avait failli perdre la vie à cause du syndrome de la personne raide.

Le chanteur de 56 ans va « beaucoup mieux » maintenant mais « a failli mourir » à un moment donné, a partagé Hoda Kotb en taquinant un prochain épisode de Aujourd’hui avec Hoda et Jenna jeudi.

En réfléchissant à ce qu’elle a appris de Dion lors de leur entretien, Kotb, 59 ans, a ajouté : « C’était une période effrayante. »

Plus tôt dans la journée, la bande-annonce du prochain documentaire de la chanteuse a été publiée et a fait pleurer les fans en regardant Dion parler de son combat déchirant contre le syndrome de la personne raide.

Et quelques semaines plus tôt, Dion a déclaré qu’elle était « déterminée » à retourner sur scène et à chanter à nouveau – ce que Kotb a déclaré avoir eu le privilège d’entendre lors de leur conversation franche, ajoutant qu’elle avait l’air « incroyable ».

Selon le Clinique de Clevelandle syndrome de la personne raide est une maladie neurologique auto-immune rare qui provoque une raideur musculaire et des spasmes douloureux.

Dion a révélé qu’on lui avait diagnostiqué cette maladie il y a près de deux ans.

« On lui a diagnostiqué une terrible maladie, et à un moment donné, elle s’est demandée si elle allait s’en sortir, si elle allait s’en sortir », a expliqué Kotb.

« Beaucoup de gens se demandent ce qui s’est passé [and] qu’est-ce qui n’allait pas », a-t-elle ajouté.

Kotb a également révélé que Dion lui avait expliqué comment le trouble affectait sa voix et avait évoqué la « possibilité d’un retour ».

« Elle nous a manqué et ce fut une interview très émouvante », se souvient-elle. « Nous verrons où elle en est dans son voyage de retour, mais je sais que les gens l’encouragent. »

L’apparition de Dion dans Today with Hoda & Jenna sera diffusée lors du prochain épisode du 11 juin.

Plus tôt le même jour, Amazon Prime a publié une bande-annonce émouvante et brute pour le prochain documentaire de la chanteuse, I Am: Celine Dion.

Dans le clip, Dion a fondu en larmes en admettant que la maladie dégénérative avait affecté sa capacité à se produire et a promis à ses fans qu’elle ferait tout pour sauver sa voix, qu’elle a qualifiée de « chef d’orchestre de ma vie ».

Vers la fin de la bande-annonce, Dion a promis à ses fans qu’elle ferait tout pour sauver sa voix, qu’elle a qualifiée de « chef d’orchestre de ma vie ».

« Quand votre voix vous apporte de la joie, vous êtes le meilleur de vous-même », a-t-elle déclaré. «J’ai besoin de mon instrument.

« On m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare et je n’étais pas prête à dire quoi que ce soit auparavant, mais je suis prête maintenant », a-t-elle ajouté. «Je vois ma vie et j’en aime chaque morceau.»

A propos de la possibilité d’un retour, elle a déclaré : « Je travaille dur tous les jours, mais je dois admettre que c’est un combat. Cela me manque tellement. Les gens… ils me manquent.

À la fin de la bande-annonce, Dion a déclaré : « Si je ne peux pas courir, je marcherai. Si je ne peux pas marcher, je ramperai. Mais je ne m’arrêterai pas, elle ne s’arrêtera pas.

I Am: Céline Dion sera présenté en première sur Amazon Prime et disponible en streaming le 25 juin.