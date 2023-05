Céline Dion a le cœur brisé alors qu’elle annule le reste de Courage World Tour | Actualités Ents & Arts

Céline Dion a dit « ça me brise le coeur » après avoir annulé les derniers concerts de sa tournée mondiale à cause d’une maladie neurologique rare.

La chanteuse canadienne55 ans, souffre de soi-disant syndrome de la personne raide (SPS), un trouble neurologique progressif incurable rare qui « provoque des spasmes musculaires graves et persistants et l’empêche de performer », indique un communiqué sur son site Internet.

« Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène », a déclaré vendredi le communiqué.

La chanteuse Céline Dion se produit lors de son premier spectacle Courage World Tour le 18 septembre 2019 à Québec. Photo : AP



« Je veux que vous sachiez tous que je n’abandonne pas… et j’ai hâte de vous revoir !

« Je suis tellement désolé de vous décevoir tous une fois de plus. Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100%. »

Elle devait se produire dans plus de 20 villes à travers l’Europe, réparties cette année et la prochaine, lors de la tournée mondiale Courage, notamment en jouant huit spectacles au Royaume-Uni et six à Paris.

Sa déclaration indiquait qu’elle les annulait « avec un sentiment d’énorme déception ».

« Céline travaille dur pour son rétablissement, mais pour le moment, elle est incapable de se préparer et d’effectuer avec succès le reste de la tournée », ajoute le communiqué.

« Nous avons bon espoir qu’un jour prochain, Céline pourra venir dans toutes ces villes d’Europe pour se produire devant ses incroyables fans, mais ce n’est tout simplement pas le moment. »

Dion, connue pour ses ballades puissantes à succès, notamment Think Twice, Because You Loved Me, My Heart Will Go On et It’s All Coming Back To Me Now, retardé une résidence à Las Vegas en 2021 et reporté les dates de tournée en 2022 en raison de problèmes de santé.