New Delhi: L’actrice de Bollywood Celina Jaitly s’est récemment rendue sur son Instagram pour partager une photo de retour de 9 ans montrant ses jumeaux bébés et a écrit une légende sincère avec le message. Dans sa note vulnérable, l’actrice a parlé du moment où elle s’était fait troller pour avoir « négligé » son enfant sur la photo. Sur la photo, cliquée pour le magazine Stardust, on la voit vêtue d’un maillot de bain bleu clair, berçant l’un de ses fils dans ses bras tandis que son deuxième bébé est placé à côté d’elle sur le canapé.

L’actrice rappelle qu’elle n’a jamais compris pourquoi elle a été trollée pour la photo. À l’époque, certaines personnes avaient interprété son bébé allongé librement à côté d’elle comme une situation de négligence envers les enfants. Cependant, elle a expliqué que ce n’était pas du tout le cas. Elle a révélé qu’elle se sentait obligée de partager son histoire maintenant, car la photo évoquait de forts souvenirs du contrecoup qu’elle avait reçu.

Elle a écrit : » @facebook a évoqué cette photo de l’édition @stardustmagazineindia il y a 9 ans et avec elle beaucoup de souvenirs. A cette époque, alors que je pensais partager l’un des moments les plus bénis de ma vie, j’ai été surpris d’être énormément trollé sur les réseaux sociaux (pour négligence envers les enfants et corps impossible) publié dans le magazine par l’éditeur de l’époque @ramkamalmukherjee. »

« En réalité, mes jumeaux d’un mois et moi profitions d’une journée très rare, fraîche mais ensoleillée au bord de notre piscine à Dubaï, je me remettais encore de mon accouchement de jumeau par césarienne et les bébés donnaient des coups de pied dans leurs jambes en se sentant libres pendant un des mois les plus chauds de Dubaï. Je n’ai jamais compris pourquoi j’étais trollé. Si vous êtes en surpoids, ils vous trollent, si vous avez fière allure, ils vous trollent, comment votre bébé se promène librement a été qualifié de négligence envers les enfants, sans jamais donner de répit au mère qui est constamment jugée. Pourquoi doit-on même se sentir autorisé à deviner les raisons de tout ce que quelqu’un comme moi fait qui n’est pas conforme à ses idées préconçues », a-t-elle ajouté.

« J’ai pris grand soin de moi pendant la grossesse car on m’a diagnostiqué un diabète gestationnel. Par conséquent, afin de protéger mes bébés, j’ai suivi un régime alimentaire et une routine d’exercices très stricts sous la supervision d’un médecin. Cela m’a permis d’être en meilleure santé que jamais après le naissance de ma 1ère paire de jumeaux. Pourquoi étais-je jugé ?? Le jumeau qui est sur le tapis (@winstonjhaag ) les médecins ont suspecté une dysplasie de la hanche chez les jumeaux (une condition qui se produit dans les naissances multiples), c’est pourquoi nous avons toujours recherché des occasions de le laisser frapper librement pour garder un œil sur la condition, mais j’ai été immensément harcelé pour l’avoir apparemment «négligé» en le mettant à côté de moi sur le tapis.

Avant de tirer des conclusions hâtives sur quelqu’un, rappelez-vous qu’une image peut être parfaite, mais derrière elle se cache parfois des histoires de nombreuses imperfections et défis surmontés avec une grande ténacité. A cette époque, je ne voulais pas me distraire de la joie de ma première maternité mais l’évocation de ce souvenir aujourd’hui m’a dit de partager définitivement cette histoire. J’aimerais que les gens comprennent qu’il n’y a aucun moyen d’être une mère parfaite et un million de façons d’être une bonne mère », a-t-elle conclu.

Découvrez son message fort:

L’actrice s’est mariée à l’hôtelier autrichien Peter Haag le 23 juillet 2011. Le duo a eu la chance d’avoir des jumeaux en mars 2012. En 2017, Celina a donné naissance à un autre groupe de jumeaux, mais le couple a perdu l’un d’entre eux à cause d’une malformation cardiaque. .

Celina a fait ses débuts d’actrice avec Janasheen en 2003. Elle est connue pour ses rôles dans No Entry, Tom, Dick et Harry, Apna Sapna Money Money, Red: The Dark Side, Shakalaka Boom Boom, avec Bobby Deol, Upen Patel et Kangana Ranaut. Elle a également figuré dans la comédie de Rohit Shetty Golmaal Returns en 2008.