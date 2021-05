Celina Jaitly révèle qu’elle a perdu la capacité de marcher et qu’elle était en fauteuil roulant pendant la deuxième grossesse gémellaire! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Celina Jaitly a parlé de son parcours maternel et parle de la perte de la « capacité à marcher » lors de sa deuxième grossesse gémellaire en raison du choc de la mort de son père.

Celina s’est rendue sur Instagram le jour de la fête des mères (9 mai) pour partager des photos de ses deux grossesses. Elle a conçu des jumeaux à la fois.

Partageant son parcours de maternité, Celina a écrit: «Bien que mes deux grossesses gémellaires spontanées aient été les plus bénies, avoir deux paires de jumeaux d’affilée, défiant apparemment 700 000 pour un, n’était pas facile. Je me souviens encore du regard sur le visage de mon mari @ haag.peter lorsque notre cher Dr Braithwhite nous a dit que nous avions de nouveau conçu des jumeaux lors de la deuxième grossesse, ce qui était très unique et inhabituel, une chance sur 700 à 000. Voici une photo de mes deux grossesses, la première avec @winstonjhaag & @viraajjhaag et la seconde avec @arthurjhaag & Shamsher. »

Révélant sa lutte contre le diabète gestationnel pendant qu’elle était enceinte, Celina a écrit: «J’ai reçu un diagnostic de diabète gestationnel dans mes deux grossesses en raison des hormones de bébé jumeau, j’ai dû vraiment surveiller ce que je mangeais et j’ai subi des restrictions extrêmement strictes tout au long des deux grossesses. «

L’actrice parle en outre de l’expérience traumatisante de la perte de son père alors qu’elle était enceinte pour la deuxième fois, dont le choc lui a enlevé la capacité de marcher.

«En raison de la perte de mon père lors de ma deuxième grossesse gémellaire, j’ai littéralement perdu la capacité de marcher à cause du choc et j’ai dû être poussée sur un fauteuil roulant par mon mari Peter. Étant minuscule, mes os ont été touchés et les bébés ont pressé mon cœur, donc respirer était une grande difficulté.

Celina parle également de la perte d’un de ses jumeaux à la suite d’une deuxième grossesse en raison de complications. «Faire face à la perte de bébé Shamsher dans un cœur hypoplastique, à @arthurjhaag se retrouver dans un incubateur pendant 3 mois ainsi que le décès soudain de ma mère suite à tout cela m’a amené à croire que c’était la« maternité »qui m’a fait prendre conscience de la force Je n’ai jamais pensé que je l’avais ou en étais capable.

La mère de trois enfants a également apprécié sa maman pour les sacrifices qu’elle a consentis. «Cela me fait souvent penser à tous les sacrifices que ma propre mère (le Dr Meeta Jaitly) a faits en tant qu’épouse d’officiers d’infanterie, élevant seule deux enfants la majeure partie de sa vie, en s’assurant que nous nous sommes déroulés comme nous l’avons fait.

Celina a mis fin à sa réflexion sur la maternité en déclarant qu’elle est sans sexe. «Je crois aussi que la maternité n’a pas de sexe. Je crois vraiment que c’est ainsi que vous décrivez la force, la résilience et l’amour inconditionnel très puissants qui donnent à un enfant le courage de grandir. Je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire l’expérience de ce pouvoir et d’en avoir été également le destinataire pendant toutes mes années de formation. Bonne fête des mères à tous ceux qui jurent d’aimer, de nourrir et de prendre soin. »