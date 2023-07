Celina Jaitly partage l’histoire déchirante de la mort de son fils nouveau-né, « Il m’a fallu cinq ans pour… »

L’ancienne actrice de Bollywood Celina Jaitly a enfin rompu son silence sur la mort de son fils nouveau-né. Celina a accueilli deux jumeaux en 2012 avec son homme d’affaires-mari Peter Haag. Plus tard, en 2017, elle a donné naissance à une autre série de jumeaux à 32 semaines de sa deuxième grossesse. Mais malheureusement, l’un des jumeaux est décédé après avoir souffert d’une maladie cardiaque. Maintenant, après presque 5 ans de la mort de son fils Shamsher, la mère de trois enfants a parlé de la souffrance. Celina Jaitly a exhorté les parents, qui ont traversé une situation similaire à les contacter, assurant qu’ils finiront par être en mesure de « traverser » la douleur.

Celina Jaitly laisse tomber une photo de feu son fils Shamsher

Celina Jaitly a publié une série de trois photos sur Instagram, dont deux mettant en vedette son fils Shamsher. La première image a capturé l’actrice tenant Shamsher dans ses bras dans un hôpital. Son mari Peter Haag était également présent avec la mère et le fils. La photo suivante a capturé Shamsher dans un incubateur. La dernière photo était plus récente. Il montrait Celina et Peter posant pour le déclic, accompagnés de leurs trois enfants Winston, Viraaj et Arthur Raaj.

Celina Jaitly parle de la mort de son fils

En écrivant une longue note, accompagnée des photos, Celina Jaitly a écrit : « Il m’a fallu 5 ans pour accepter cet épisode de notre vie, mais j’ai enfin trouvé le courage de parler de mon calvaire pour aider de nombreux parents qui tendent la main à Peter Haag et moi alors qu’ils font face au traumatisme de la naissance prématurée et de la perte d’un bébé. Peter et moi voulons que ces parents sachent qu’ils peuvent s’en sortir. »

Celina Jaitly sur les parents de bébés prématurés

Céline Jaitly a ajouté que c’était un mythe que les bébés prématurés ne vivent pas longtemps. Elle a dit que la plupart d’entre eux vivent une vie saine et normale. Dans la légende, elle a également mentionné le début du travail à 32 semaines, en raison du décès soudain de son père. « Le résultat de notre deuxième grossesse gémellaire spontanée a été doux-amer en raison de la perte de Baby Shamsher due à une maladie cardiaque. »

Pour conclure, Celina a rappelé aux parents de bébés prématurés que « des émotions extrêmes et parfois contradictoires sont ressenties par presque tous les parents d’un prématuré à un moment ou à un autre. Rappelez-vous que les probabilités impossibles préparent le terrain pour des miracles incroyables. Bien que le monde soit plein de souffrance, il est aussi plein de choses à surmonter. »

Celina Jaitly a remporté le titre de Miss India Universe en 2001. Elle a joué dans des films comme Khel, Janasheen, No Entry, Thank You et Apna Sapna Money Money. Elle a épousé Peter Haag en 2012.