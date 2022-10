Célibataire mais pas prêt à se mêler? Le gouvernement sud-coréen veut parler.

Commentez cette histoire Commentaire

SEOUL – Gwak Min-ji avait redouté la perspective d’avoir 30 ans, le seuil déterminant pour que les jeunes femmes sud-coréennes se marient. Mais à 38 ans, Gwak dit que sa vie de célibataire et sans enfant s’est avérée assez “naturel et satisfaisant.” La date limite des «30 grands» a été rejetée par un nombre croissant de Coréens qui reportent ou évitent le mariage, qu’ils considèrent comme une voie vers les corvées domestiques. “Comment se fait-il que je n’avais aucune idée que la vie de femme célibataire à la fin de la trentaine pouvait être amusante ?”, a demandé Gwak, une scénariste vivant seule dans son appartement à Séoul. Le pad de son single a un pôle de danse où elle fait son entraînement préféré, un refroidisseur de vin pour garder les boissons à la fraîcheur maximale et un oreiller pour son chien adoptif, Jinga.

Elle s’est tournée vers le podcasting pour parler des joies ainsi que des pressions de vivre sans attaches dans la société sud-coréenne encore axée sur le mariage. Sa conversation sur “bihon”, un nouveau terme coréen signifiant “volontairement célibataire”, fait partie d’une discussion plus large qui remet en question les images culturelles de la nation asiatique et les politiques gouvernementales qui favorisent la vie conjugale plutôt que le célibat.

Un record de 40% des ménages se composent désormais d’une seule personne, et les taux de nuptialité et de fécondité du pays ont chuté à des niveaux historiquement bas. Les statistiques officielles montrent que quelque 193 000 mariages ont été enregistrés en 2021, soit une baisse de près de 10 % par rapport à l’année précédente et le moins depuis le début de la tenue des registres en 1970. Le nombre de naissances a également diminué à 5 pour 1 000 habitants, plaçant la Corée du Sud au bas de la liste. pays développés suivis par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Les tendances démographiques – qui se produisent également dans des pays voisins comme le Japon et la Chine – ont suscité des inquiétudes concernant le dépeuplement, la diminution de la main-d’œuvre et la contraction de l’économie. Les responsables et les experts attribuent le déclin aux jeunes, en particulier aux femmes, qui privilégient la liberté personnelle et la carrière par rapport à un mode de vie familial traditionnel.

Ces changements sont à l’origine des soirées de rencontres organisées par le gouvernement qui ont lieu dans toute la Corée du Sud, en particulier dans la campagne qui vieillit rapidement. Le gouvernement central de Séoul a désigné 89 comtés et villes comme «zones de déclin démographique» et a alloué 1 billion de wons (700,73 millions de dollars) par an pour soutenir les efforts de jumelage et stimuler le mariage et la procréation.

La démographie façonne même les décisions des entreprises privées qui s’adressent aux adultes dans la trentaine et la quarantaine. Les sociétés de logement louent désormais des chambres individuelles dans des appartements en colocation. Les restaurants avec mini-grills proposent un barbecue coréen en solo, plus généralement servi comme une affaire communautaire bruyante. Les fournisseurs de services technologiques développent des applications de sécurité personnelle pour les personnes vivant seules, les femmes étant leur principale cible.

Pourtant, les jeunes femmes ici, bien que plus éduquées et employées que jamais, continuent de faire face à la discrimination au travail une fois qu’elles franchissent la ligne d’âge traditionnelle du mariage et des enfants. Ils souffrent d’inégalités salariales, de harcèlement et d’un manque de mobilité ascendante, autant de raisons pour lesquelles le pays socialement conservateur se classe depuis des années dernier dans l’indice annuel du plafond de verre de The Economist.

Et les tâches domestiques et familiales incombent encore majoritairement aux femmes, dont les ambitions professionnelles sont souvent sacrifiées pour leurs maris et leurs enfants. Confrontés à des choix difficiles, certains renoncent complètement au mariage.

Gwak a décidé qu’elle voulait “définir ce qu’est et sera ma vie selon mes propres termes”. Elle se souvient d’avoir entendu dire que sa décision était « égoïste » et qu’elle « finirait seule ».

Beaucoup d’hommes réfléchissent également à deux fois au mariage, certains parce qu’ils profitent de l’indépendance d’être célibataires, d’autres à cause du stress d’être le principal, voire le seul, soutien financier de la famille. Selon une enquête gouvernementale menée l’année dernière auprès de plus de 10 000 Sud-Coréens, les pressions exercées par les hommes comme soutien de famille sont toujours en tête des raisons pour lesquelles une génération se détourne du mariage.

De tels sentiments résonnent chez Park Jong-young, qui a récemment participé à une soirée de jumelage organisée par le comté rural où il vit dans la province du Gyeongsang du Sud. Le pompier de 35 ans avait rencontré quelques femmes par l’intermédiaire de ses amis, mais elles l’ont semblé “distant et pointilleux”.

“Mes parents et ma famille me harcèlent pour trouver une épouse, mais c’est plus difficile que prévu”, a-t-il déclaré. “Et je ne suis même pas sûr de vouloir [marriage] autant.”

Alors que les interactions virtuelles étaient omniprésentes pendant la pandémie, les applications de rencontres ne sont pas encore devenues courantes en Corée du Sud, en partie à cause de la préférence culturelle pour établir des liens en personne. Park a déclaré qu’il s’était inscrit à la rencontre du comté parce qu’il se sentait “sécurisé et moins gênant puisque tout le monde ici sait à quoi s’attendre”.

Chaque participant a rempli au préalable un formulaire demandant son âge, son adresse, son lieu de travail et sa fonction. Les réponses ont été vérifiées par les responsables du comté de Hamyang, puis une feuille répertoriant les noms et titres de poste de 18 hommes et 16 femmes a été distribuée au début de la fête.

“C’est plus fiable que les rencontres en ligne, et les gens se sentent plus détendus en se mêlant que dans des situations individuelles”, a déclaré Kang Suk-soon, le responsable du comté chargé de la politique démographique.

Dans la station de montagne pittoresque où le dîner a eu lieu, les invités ont joué à des jeux brise-glace et ont tourné entre les tables pour des conversations de speed-dating — tous organisés et payés par le comté. “Pas de hâte, pas de soucis”, a annoncé le maître de cérémonie. “Nous allons organiser une chance pour vous tous de vous rencontrer au cours de la journée.”

Hamyang et des dizaines d’autres comtés ruraux offrent des incitations en espèces de plusieurs millions de wons pour encourager les célibataires locaux à se marier, avec des récompenses en espèces supplémentaires s’ils ont des enfants. Malgré ces mesures, le nombre de bébés nés à Hamyang est tombé en dessous de 100 pour la première fois l’année dernière. Les experts en sciences sociales affirment que les événements ponctuels et les incitations ne suffisent pas à convaincre les jeunes de se marier tant que le patriarcat persiste si fortement dans le mariage.

“Le gouvernement est toujours préoccupé par le mariage en tant qu’institution fondamentale et y recourt comme base pour fournir des avantages sociaux aux citoyens, ce qui est irrespectueux et discriminatoire envers la nouvelle génération de Coréens à la recherche d’alternatives”, a déclaré Lee You-na, chercheur à un Institut basé à Séoul qui se concentre sur la composition de la famille, l’égalité et les droits. “Ils sont passés à autre chose et on ne leur parlera pas facilement ramener ce qu’ils considèrent comme une institution dépassée.

Certains responsables appellent à des changements systémiques. Les Coréens célibataires sont largement exclus des services sociaux qui se concentrent sur les unités familiales traditionnelles. Cha Hae-young, conseillère du district de Mapo à Séoul et première élue ouvertement LGBT du pays, encourage un « collectif de célibataires » qui répondrait aux besoins sociaux des personnes vivant en dehors des structures familiales traditionnelles.

Cha, 35 ans, a été à l’avant-garde du renforcement de la communauté dans le district, où près de la moitié des ménages se composent d’une seule personne. Tout a commencé avec une pastèque trop grosse qu’elle a décidé de partager avec d’autres voisins célibataires. Elle a ensuite ouvert la cuisine de sa maison en tant que “restaurant” afin que les célibataires puissent se rassembler, manger ensemble et s’enregistrer les uns avec les autres.