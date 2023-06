Celebs Rock Sheer se tourne vers les BET Awards 2023

« Culture’s Biggest Night » a eu lieu dimanche à Los Angeles et un certain nombre de vos favoris ont foulé le tapis rose à peine là, baaawdy baring ensembles.

Les célébrités ont afflué au Microsoft Theatre de LA pour les BET Awards 2023 qui ont célébré les 50 ans du hip-hop via une «fête non-stop» qui a emmené les téléspectateurs dans un voyage de la côte ouest à la côte est, piège à rebondir.

Il n’y avait visiblement pas d’hôte cette année à cause de la grève des scénaristes de la WGA, mais le réseau a rempli le temps avec des sets de DJ et des performances de Trick Daddy, Trina, Tyga, Fat Joe, Ja Rule, Kid ‘N Play, MC Lyte, Maître P, Ying Yang Twins et Latto.

En parlant de Latto, la rappeuse « Put It On The Floor Again » a porté une robe transparente MÔNOT sur le tapis avant non seulement de se produire, mais aussi d’accepter son trophée de la meilleure artiste hip-hop féminine.

Elle a célébré avec enthousiasme sa victoire sur IG et avait l’air ultra glamour avec des cheveux volumineux de style Mariah Carey via un coiffeur de célébrités Ashanti Lation.

Lation a confirmé via un communiqué qu’elle utilisait le Dyson Airwrap ™ Multi-Styler (599,99 $) avec l’accessoire de baril de 1,6 « de long sur un réglage de chaleur élevée et de débit d’air élevé pour créer de grandes, audacieuses et belles vagues de corps blondes.

Le noir s’est avéré être la couleur de la nuit pour le tapis d’hier soir, car Ice Spice l’a également enfilé via une robe inspirée de la lingerie.

Au lieu de secouer sa signature bouclée, cependant, la double nominée aux BET Awards a secoué un look droit comme un os via un coiffeur de célébrités Kadija Baldé.

Un communiqué de presse rapporte que Balde a installé une perruque rousse sur l’étoile inspirée du clip « Barbie World » d’Ice Spice et Nicki Minaj et a utilisé le nouveau lisseur Dyson Airstrait™ (499,99 $) pour obtenir un look élégant, droit et fluide. .

JT des City Girls l’a également apporté en noir.

Avant de se lancer dans une dispute explosive avec son petit ami Lil Uzi [reportedly about Ice Spice]le rappeur a bercé le vintage Jean Paul Gaultier des archives du créateur.

Une autre vedette des BET Awards était GloRilla qui a secoué des boucles blondes noires et argentées et miel.

La rappeuse « Tomorrow 2 » a accentué son look avec des gants ornés.

