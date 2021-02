CÉLÉBES Go La star des rencontres Tom Zanetti est vue en train de gambader dans un bain à remous avec deux jumeaux célibataires sexy.

Le DJ de 31 ans, qui a été montré en train de pleurer à l’écran quelques jours plus tôt, avait l’air de passer le temps de sa vie en se délectant du duo «f *** ing fire».

Dans notre clip exclusif avant le retour de l’émission ce soir, il est filmé avec un bras autour de chacune des beautés du champagne dans les bulles.

Il marque la paire, qu’il a ramassée lors d’un événement de speed-dating, « Naughty and Nice ».

Tom dit à Kate, la jumelle à sa gauche: « Tu es la folle. Tu nous feras faire la fête. »

Elle répond avec un sourire: « Je vais vous faire faire la fête mais elle est plus sauvage que moi », en faisant signe à sa sœur Beth.

Après avoir éclaboussé avec les filles, Tom est allongé dans une robe de chambre en soie comme un Leeds Hugh Hefner.

Il s’extasie: « Les filles sont tellement badineuses et elles foutent le feu et il y en a deux et elles sont identiques et elles sont du feu. »

Comme toujours, le doubleur Rob Beckett, âgé de 35 ans, est sur place avec quelques commentaires sarcastiques alors que Tom parle de la façon dont chacune des filles est « sauvage ».

Il dit: «Après avoir passé très peu de temps à les connaître lors de rencontres rapides, Kate et Beth, des jumeaux identiques, ont éloigné la pauvre vieille Zanetti de Sophie.

«Ils sont allés au bain à remous pour qu’ils puissent tous mieux se connaître. Pauvre salope, il ne peut pas être heureux là-dedans. Tu vois, il déteste chaque seconde.

Tom Zanetti – né Tom Courtney en 1989 – est un grand nom de la musique house britannique et a travaillé avec Katie Price sur son émission de télé-réalité My Crazy Life.

Il est également sorti avec la star de Love Island, Hayley Hughes, mais ils se sont séparés en 2019 après sept mois ensemble.

Celebs Go Dating: The Mansion est du dimanche au jeudi à 21h sur E4