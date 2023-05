Celebs Go Dating dans un format énorme secoue alors que les patrons « rafraîchissent » le spectacle avant la 13e série

CELEBS Go Dating subit un énorme bouleversement de format dans sa 13e série, dont le tournage commencera bientôt.

La nouvelle série de la série à succès E4, qui sera diffusée plus tard cette année, mélange les choses en abandonnant le grand voyage à l’étranger dans les derniers épisodes de la série au profit de quelque chose de différent.

Celebs Go Dating revient pour une nouvelle série plus tard cette année

Un initié de l’émission révèle: «L’émission est diffusée depuis 2016, donc les patrons ont estimé qu’il était temps de rafraîchir les choses pour garder les téléspectateurs sur leurs gardes.

« Cette fois-ci, plutôt qu’un voyage de distribution vers la fin de chaque série, les célébrités feront plus de voyages tout au long de la série. Il n’est pas clair à ce stade si ces voyages auront lieu au Royaume-Uni ou à l’étranger, mais cela signifie qu’il y aura des dates plus intéressantes et des lieux pittoresques pour les fans.

« Il y aura aussi d’autres surprises en magasin, mais pour l’instant, les patrons gardent un œil sur les choses. »

Le Sun a approché un porte-parole de l’émission pour un commentaire.

Cela survient alors que The Sun a révélé que les patrons cherchaient désespérément à inscrire Vanessa Feltz pour la nouvelle série, après sa séparation de Ben Ofoedu.

Nous avons signalé en février que les patrons se démenaient pour courtiser le favori de TalkTV.

Notre source a déclaré: « Vanessa est en tête de liste de souhaits en matière de casting.

« Les discussions avec des coéquipiers potentiels vont commencer le mois prochain et les producteurs sont prêts à donner beaucoup d’argent à Vanessa pour tenter de la faire signer sur la ligne pointillée.

« Elle a été si courageuse et digne de la façon dont elle a géré cette rupture, et la nation l’aime absolument. »

Celebs Go Dating est dirigé par les experts en relations Anna Williamson, Paul Brunson et Tom Read Wilson.

La dernière série a vu Laura Anderson et Gary Lucy trouver l’amour ensemble dans une tournure surprise, et le couple a annoncé plus tard qu’ils attendaient un bébé ensemble.

Alors que l’ancien couple s’est séparé en février, Laura doit accoucher en août.

TVI