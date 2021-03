La star de CELEBS Go Dating, Curtis Pritchard, a été qualifiée de «serpent» par un concurrent qui a affirmé qu’il «était allé dans son dos à Wayne Lineker».

Carla Jade ne voulait pas rejeter Wayne à l’écran, mais a déclaré que Curtis, 25 ans, « est allé dans son dos » pour lui dire qu’elle n’était pas en lui.

Carla, 31 ans, a attiré l’attention de Wayne, 58 ans, lorsqu’elle est entrée dans le manoir, mais a rapidement stimulé ses avances.

Elle a dit au Métro comment elle a refusé de refuser Wayne devant la caméra parce qu’elle pensait que c’était méchant, alors a affirmé que Curtis avait été envoyé pour faire le travail.

Elle a déclaré: « Je pense qu’il était assez évident que je ne partageais pas la même attirance avec Wayne, alors la production a dit:` `Si vous ne l’aimez pas, vous devez lui dire » et j’ai pensé` `C’est un peu méchant, c’est assez évident et il va bien, n’est-ce pas? «

La fille du ring a ensuite expliqué qu’elle n’était pas obligée d’affronter Wayne, c’est donc à ce moment que Curtis est intervenu et lui a annoncé la nouvelle.

Elle a dit: «Quelques minutes plus tard, ils ont dit: ‘Curtis veut discuter avec vous’, puis à mi-chemin, il a dit ‘Aimez-vous Wayne?’ et j’ai juste dit « Non, je ne pense pas que nous soyons bien adaptés. »

« Il court alors littéralement, et je ne m’en rends pas compte avant que l’émission n’ait été diffusée, dans la chambre et que le petit serpent le dise à Wayne. »

Carla a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi Curtis avait couru directement dans la chambre de Wayne, mais qu’elle était ennuyée de découvrir la raison de la diffusion de l’émission.

Le propriétaire du club Wayne, dont le frère est le footballeur Gary, a été attiré pour la première fois par Carla lors de l’événement des mixers.

Pendant ce temps, Curtis a été parmi les stars qui ont appris la comédie stand-up de professionnels pour une série en deux parties à l’appui de Stand Up To Cancer.

L’émission de télé-réalité régulière a été jumelée avec Loose Women’s Judi Love pour la nouvelle émission C4 Stand Up And Deliver.

Le premier épisode de la série en deux parties a vu Curtis répéter ses blagues avec Judi comme un autre comédien professionnel bien connu, Jason Manford et Nick Helm.