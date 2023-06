Célébrons les jeunes entrepreneurs du centre de l’Okanagan

Quatre équipes de jeunes entrepreneurs ont émergé jeudi soir pour se partager 6 000 $ en prix en argent au Défi iGen 2023.

L’Innovation Generation Challenge (iGen) présente des étudiants entrepreneurs de tout le district scolaire, totalisant 130 équipes, les huit dernières équipes présentant leur sens des affaires au centre-ville au Centre d’innovation.

Les juges du concours ont finalement ajouté un quatrième gagnant en raison de la grande qualité de toutes les présentations et des entreprises émergentes.

Les gagnants étaient :

1ère place (3 000 $) – Multi-Pliers, Tyson Caul et Jared Gregor, Okanagan Mission Secondary (OKM)

2e place (2 000 $) – Château du créateur, Noah Garcia (OKM)

3e place (1 000 $) – Paws & Play, Ben Ramsey et Everett Boutcher (George Elliot Secondary)

4e place (500 $) – Gutter Guys, Kylan Urban et David Ross (Mount Boucherie Secondaire)

Les quatre autres équipes ayant atteint la finale étaient : Meghan Bakay (OKM), Kate Priebe et Joe Vandenberg (Rutland Senior), Lian Buella (MBSS) et Mahik Toora (RSS).

Les juges de la finale iGen étaient Kevin Kaardal Krista Mallory, Dallas Chelick, Richard Takai et Michelle Webber.

Les mentors qui ont aidé les finalistes iGen comprenaient Bennett Ford (GESS), Callie Miller (CMS), Clinton Birnie (HMS), Kelsey Hill (RMS), Kevin McDowall (MBSS), Nicole Fedkiw (OKM), Tracy Hayhurst (RMS), Travis Holmes (RSS), Tyler Jensen (RSS), Sarah Wood (programmes de carrière) et Natalie Levinsen (programmes de carrière).

Creator Castle était l’idée commerciale de Noah Garcia, un étudiant de l’Okanagan Mission Secondary. Creator Castle, deuxième place du iGen Challenge, est une page de médias sociaux et un site Web qui peuvent enseigner aux influenceurs, aux créateurs, aux diffuseurs en direct et aux petites entreprises comment développer leur marque/entreprise. Comprend comment commencer à publier et développer votre marque, négocier avec des sponsors et des organisations ainsi que les tenants et les aboutissants de la fidélisation de l’audience. (Contribué)