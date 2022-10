Celebrity SAS Who Dares Wins signe l’ancienne star de CBB pour la série 2023

CÉLÉBRITÉ: SAS Who Dares Wins a signé l’ancienne star de Big Brother Danielle Lloyd pour la prochaine série.

On dit que le mannequin, 38 ans, s’entraîne déjà pour le spectacle alors qu’elle se prépare pour le spectacle exténuant de Channel 4.

La maman de cinq enfants, qui s’est éloignée des projecteurs pour profiter de la vie de famille, fera son retour sur nos écrans en 2023.

Elle fera partie de la série étoilée dirigée par Rudy Reyes, qui a remplacé Ant Middleton l’année dernière.

« C’est un spectacle qu’elle voulait faire depuis très longtemps maintenant. Elle est très nerveuse mais est également prête à relever le défi », a déclaré une source au Mirror.

L’initié a poursuivi: “Danielle s’entraîne depuis des mois pour se préparer au spectacle. Nous sommes tous tellement excités pour elle.

Le soleil a précédemment révélé que deux stars de Love Island se sont également inscrites pour la série de l’année prochaine, avec Montana Brown et Teddy Soares prenant le spectacle.

La légende de Coronation Street, Ryan Thomas, 38 ans, qui a joué Jason Grimshaw dans le drame ITV de longue date de 2000 à 2016, a récemment été annoncée pour s’être également inscrite à la prochaine série.

Et quatre autres stars ont été annoncées pour rejoindre la programmation passionnante cette semaine, dont les stars de Towie James Argent, 34 ans, et Amber Turner, 29 ans, le footballeur Jermaine Pennant, 39 ans, et la mondaine Tamara Beckwith, 52 ans.

Le mannequin Melinda Messenger, 51 ans, la star de Liberty X Michelle Heaton et le cycliste paralympique et héros de guerre Jon-Allan Butterworth se sont également inscrits.





Les nouvelles recrues ont été vues se diriger vers l’aéroport pour s’envoler pour la série, avec Tamara magnifique dans un costume de chameau et une chemise blanche alors qu’elle poussait sa valise.

Amber Turner a également fait une démonstration glamour en poussant deux valises et en portant un long cardigan beige sur une tenue noire, avec ses mèches blondes attachées.

L’icône Towie Arg a opté pour un haut de survêtement rouge vif et des nuances, avec sa tenue Italia faisant un clin d’œil à sa nouvelle amoureuse italienne de 18 ans, Stella Turian.

Ailleurs, l’ex-footballeur Jermaine avait l’air cool et décontracté dans un haut blanc et un pantalon beige, avec une veste par-dessus.

