Celebrity SAS Who Dares Wins plongé dans le chaos alors que les stars se retirent quelques jours avant le début du tournage

LA prochaine série de Celebrity SAS Who Dares Wins a été plongée dans le chaos après le retrait d’un certain nombre de stars.

Le tournage de l’émission, qui sera diffusée en 2024, devrait commencer très bientôt en Nouvelle-Zélande, mais les patrons se démènent maintenant pour trouver des remplaçants et garder les célébrités restantes heureuses.

Canal 4

Un nouveau groupe de célébrités se préparent à être poussés à leurs limites[/caption] Canal 4

La dernière série a vu Maisie Smith, Pete Wicks et Ferne McCann s’affronter[/caption]

Un initié a déclaré au Sun: « Cela a été d’énormes maux de tête dans les coulisses pour les patrons après qu’une série de célébrités se soit retirée à la dernière minute.

« Les stars s’envolent la semaine prochaine pour se mettre en quarantaine pendant cinq jours avant le début du tournage début juillet, mais au cours des deux dernières semaines, les patrons ont dû se démener pour remplacer plusieurs visages célèbres qui ne pouvaient pas continuer.

«Cela a créé une frénésie dans les coulisses car ils pensaient avoir verrouillé le casting et cela signifiait qu’ils devaient trouver des remplaçants très rapidement.

« Cela a été très difficile, mais ils ont réussi à trouver de grandes célébrités qui pourraient intervenir et étaient prêtes à relever le défi et ils sont convaincus qu’ils ont un autre excellent casting. »

Des sources ont ajouté que les raisons des retraits faisaient rage, des stars qui n’étaient pas assez en forme pour participer, aux célébrités qui se voyaient proposer d’autres emplois – créant un conflit d’horaire.

Le Sun a précédemment expliqué comment Bianca Gascoigne participera à la prochaine série.

Une source a déclaré: « Bianca est prête et impatiente de partir. Elle adore se mettre au défi et en s’inscrivant à SAS, elle sait qu’elle sera poussée à ses limites physiques et mentales.

« Bianca a participé à de nombreuses émissions de télévision, mais rien d’aussi difficile que cela, et elle a hâte de commencer.

« En tant qu’ancienne mannequin, elle sait qu’il y a des gens qui ont des idées préconçues sur ce qu’elle est.

« Elle veut leur montrer de quoi elle est faite sur SAS et ses proches pensent qu’elle va surprendre beaucoup de gens. »

Dans l’émission de l’année dernière, qui a été filmée en Thaïlande, les concurrents Matt Hancock et James Argent ont lutté contre le pied des tranchées, une condition causée par le froid et l’humidité prolongés – et dans la nouvelle série, les célébrités affronteront des conditions de froid glacial, car c’est actuellement l’hiver en Nouvelle-Zélande.

La série avec Matt et Arg sera diffusée plus tard cette année.

Cette série sera diffusée en 2024 alors que la série étoilée tourne un an à l’avance. La série tournée l’année dernière avec Matt Hancock sera diffusée plus tard cette année.