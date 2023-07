Celebrity SAS Who Dares Wins dans le chaos alors que la star américaine refuse l’émission et révèle la « vraie raison » pour laquelle elle ne le ferait jamais

KIMBERLY Wyatt a révélé qu’elle avait refusé d’apparaître sur Celebrity SAS: Who Dares Wins.

La pop star de 41 ans – plus connue pour avoir joué dans les Pussycat Dolls – avait été approchée pour participer à la suivant série du spectacle de défi physique intense, mais a déclaré qu’elle devait être «prudente» en raison de sa carrière de danseuse.

Kimberly Wyatt a déclaré qu’elle avait refusé SAS[/caption] Pennsylvanie

Une foule de stars seront mises à l’épreuve en Nouvelle-Zélande[/caption]

Kimberly – qui s’est classé troisième sur TVI‘s Dancing on Ice en 2022 – a déclaré au Daily Star : « Il y a eu des conversations, mais je ne pense pas que je vais le faire. Je dois faire attention. Ce spectacle prendrait un péage sur votre corps.

« Et je ne veux pas abandonner la danse. Je dois être conscient des choix que je fais pour pouvoir continuer à faire les choses que j’aime. « J’adore faire de la télé-réalité, mais cela a un coût. »

La prochaine série du Canal 4 L’émission d’aventure militaire mettra en vedette Marnie Simpson, la star de Geordie Shore, la comédienne Shazia Mirza et Bianca Gascoigne – qui est la fille de football légende Paul.

Ils seront tous mis à l’épreuve par les entraîneurs Rudy Reyes, Remi Adeleke, Jason « Foxy » Fox et Mark Billy Billingham en Nouvelle-Zélande, pour l’émission qui sera diffusée l’année prochaine.

L’ancienne star de Doctor Who, John Barrowman, s’était également inscrite à la série, mais avait arrêté si tôt le tournage que sa sortie deviendra la « plus rapide de tous les temps » de la série. histoire.

Une source a déclaré au Sun : « La sortie de John de Célébrité SAS: Who Dares Wins restera dans l’histoire de l’émission comme la plus rapide de tous les temps. Ils s’étaient tous habillés dans leurs uniformes et avaient commencé à tourner en Nouvelle-Zélande quand il avait choisi de partir.

« C’est un défi incroyablement mental et physique télévision spectacle et la tâche à laquelle ils étaient confrontés était difficile.

Kimberly est devenue célèbre dans The Pussycat Dolls et dit qu’elle ne peut pas participer parce qu’elle est danseuse[/caption]