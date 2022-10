Celebrity SAS: La star de Who Dares Wins révèle la tactique secrète qu’il a utilisée pour montrer la finale qui lui a valu un avantage

CELEBRITY SAS: La star de Who Dares Wins, Calum Best, a révélé qu’il avait une arme secrète pour se préparer à l’émission… l’instructeur en chef évincé de la série, Ant Middleton.

Middleton a quitté la série de manière sensationnelle en 2021, lui et l’équipe de production offrant des récits différents quant à sa sortie. Channel 4 a affirmé que son licenciement était dû à une “conduite personnelle” qui comprenait “des commentaires inappropriés sur les femmes sur le plateau”. Dans une interview avec Piers Morgan sur Good Morning Britain peu de temps après la sortie, Ant a rejeté les accusations comme des “plaisanteries militaires” et a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été renvoyé, mais qu’il avait démissionné.

Pete Dadds / Canal 4

Calum a recruté un vieil ami pour le conseiller sur l’émission[/caption]

Rex

Ant Middleton était l’ancien instructeur principal de l’émission[/caption]

Quoi qu’il en soit, il est devenu une source d’informations très utile pour Calum alors qu’il relevait lui-même le défi lors de la compétition de cette année.

S’adressant à The Sun Online, Calum a déclaré: “Je ne devrais probablement pas le dire, mais j’ai en fait envoyé un message à Ant [Middleton], parce que c’est un de mes amis. Je lui ai envoyé un message et j’ai juste dit : ‘Écoute, mec, j’ai ce concert. Entre vous et moi, quel est le score ? Et il m’a donné un peu de perspicacité et il a dit: ‘Vous allez avoir quelques défis par jour. Et le reste, ce ne sont qu’eux qui vous décomposent.

“Alors je savais que chaque jour j’aurais quelque chose qui me défierait, que c’était inconnu, et le reste était juste une sorte d’expérience de l’armée de ce qu’ils veulent vous faire.

“Il sait que tout ce que vous pouvez dire à quelqu’un, c’est:” Gardez votre merde ensemble. Tu sais ce que je veux dire? Restez fort, restez concentré, rappelez-vous pourquoi vous le faites, et j’ai l’impression que, peu importe les conseils que quelqu’un vous donne, rien ne se compare réellement à ce que vous vivez dans votre propre esprit lorsque vous êtes là-bas.





“J’étais dégoûté qu’Ant ne le fasse pas parce que Ant est un esprit puissant, mais j’étais aussi heureux qu’Ant ne le fasse pas parce que je sais à quel point il est hardcore!” Calum ajouté.

Le nouveau cours Celebrity SAS est dirigé par mon personnel DS Jason Fox, Mark Billingham, qui est resté dans l’émission après la sortie de Middleton.

Ils ont maintenant été rejoints par le nouvel instructeur en chef Rudy Reyes, un ancien US Recon Marine, et Remi Adeleke, un ancien US Navy SEAL.

Celebrity SAS: Who Dares Wins se poursuit dimanche à 21h sur Channel 4.

Pennsylvanie

Calum s’est lancé dans le challenge de la compétition[/caption]

Pennsylvanie

Toutes les célébrités n’ont pas réussi les épreuves[/caption]