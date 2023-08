Celebrity MasterChef impliqué dans une nouvelle ligne de «réparation» alors que Max George est accusé de tricherie pour la deuxième fois

CELEBRITY MasterChef a été pris dans une nouvelle rangée de correctifs après le dernier quart de finale.

La populaire BBC cuisson a vu les enjeux augmenter cette semaine alors que trois autres célébrités se sont qualifiées pour les quarts de finale où elles ont dû impressionner les juges John Torode et Gregg Wallace avec leur cuisine.

Bbc

Max George est au centre d’une nouvelle rangée de « correctifs » de Celeb MasterChef[/caption] Bbc

Il a créé un curry birman dans une cuisine professionnelle un jour plus tôt[/caption] Bbc

Il a ensuite servi une quasi réplique pour le quart de finale[/caption]

Au cours de l’édition de vendredi, la comédienne Shazia Mizra, l’idole recherché Max George et le diffuseur Terry Christian ont tous été chargés de créer deux plats pour impressionner à la fois John et Gregg et un panel d’anciens candidats célèbres.

Ils devaient trouver leurs propres repas qui, selon eux, les aideraient à décrocher une place en demi-finale du concours.

Cependant, la série a été prise dans un autre scandale de réparation alors que les fans étaient mécontents de Max et ont accusé le chanteur de « tricherie » pour la deuxième fois en une semaine.

Au cours du dernier épisode, Max a avoué aux juges qu’il créerait une interprétation d’un curry birman – un plat qu’il avait appris à créer par des chefs de renom dans un grand restaurant londonien lors de la ronde précédente.

Dans son plat, Max a opté pour un curry birman aux nouilles asiatiques avec du poulet cuit au gingembre, à l’ail et au piment.

John insista davantage sur Max pour son poulet en lui demandant s’il se basait sur autre chose qu’il avait jamais mangé.

Ici, il s’est avéré que Max « copiait » ce qu’il avait fait lors du défi précédent – une décision qui ne convenait pas aux fans.

Max a déclaré: « Quand je suis allé au restaurant pour travailler, c’était un restaurant birman et ils ont fait quelque chose de similaire. »

Cela a laissé les fans qualifier ses actions de « tricherie » car ils pensaient que c’était une réplique de ce qu’il avait fait la veille.

Écrivant en ligne, un fan a déclaré: « Max copier le menu du restaurant, c’est juste tricher. »

Un autre a ajouté: « Alors Max vient de cuisiner ce qu’il avait à faire au restaurant…? »

Un troisième a déclaré: « Euh, n’est-ce pas ce que Max a cuisiné dans la cuisine professionnelle. Pensait-il que nous ne le remarquerions pas ?

C’est la deuxième fois cette semaine que les fans accusent le boybander de « tricherie ».

Au début du concours, Max a dit aux caméras qu’il avait menti sur son formulaire de candidature pour Celebrity MasterChef juste pour participer à l’émission.

Il a affirmé qu’il cuisinait « quatre fois par semaine », mais a admis qu’il « ne cuisine pas du tout ».

Mais les fans sont restés perplexes après qu’il ait ensuite déclenché une tempête dans la cuisine.

Certains fans ont alors accusé Max de « mentir » sur son expérience en cuisine.

L’un d’eux a dit: « Est-ce que Max George ment en disant qu’il ne sait pas cuisiner? »

Un autre a ajouté: « Je ne peux pas cuisiner mais faire du steak, de la confiture et de la crème anglaise. »

Et un troisième a écrit : « Max prenant la voie facile avec de la soupe. »

D’autres ont suggéré que le chanteur aurait pu suivre des cours de cuisine « sournois » avant le début du tournage du programme BBC One.

« Max a certainement eu des cours de cuisine sournois », a déclaré un téléspectateur.

Un autre a ajouté: « J’ai été envoyé à un bourreur d’avant-spectacle comme tant de ces prétendues célébrités. »

Bbc

Certains fans ont accusé la star de tricherie[/caption]